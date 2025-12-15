Biztonságos internetet teszt elérhetővé a Magyar Telekom, az One Magyarország és a Yettel Magyarország a kiskorú felhasználóikra tekintettel. Az előfizetés 2026. január 1-jétől lesz érvényes, és a felhasználók ingyen igényelhetik. Használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára - közölte a szolgáltatásnyújtást szabályozó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

Az NMHH közleménye szerint a szolgáltatás keretein belül az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgálatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető, és nem számít már meglévő szerződés módosításának, így nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződésék lejáratát.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be:

a mobilinternet-szolgáltatók 2026. január 1-jétől,

a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2026. május 1-jétől,

míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől - fejtették ki.

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.

Az NMHH szerint a fiatalok az okoseszközök terjedésével egyre korábban, sokszor véletlenül találkoznak az online pornográfiával.

A szűrt internetszolgáltatás egy új eszközt kínál arra, hogy a szülők hatékonyan korlátozzák a gyermekeik hozzáférését a felnőtt tartalmakhoz.

Ezen kívül általában szűrőszoftvereket használnak erre, vagy egyenesen az eszközt korlátozzák. Az internetszolgáltatók által nyújtott módszer viszont nem igényel semmilyen szakértelmet, ingyenes és hatékony.

Az NMHH azt is hozzátette közleményében, hogy a gyermekek tudatos médiahasználatra való nevelése érdekében mindemellett elengedhetetlen az is, hogy a szülők a gyermekek életkorához igazodva, rendszeresen beszélgessenek velük az online tér veszélyeiről.