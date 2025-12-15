A 24.hu számolt be annak a családnak az esetéről, akik hiába nyertek a Kúrián a bank ellen, hiába mondta ki a bíróság a devizahitel-szerződésükről, hogy érvénytelen, a bank folytatta a végrehajtást, és vitt mindent. Korábban is volt már példa ilyen esetre, amikor Dobrev Klára egy Csikérián élő asszonynak segített, akitől szintén törvénytelenül követelt pénzt a bank. Akkor a nyilvánosság erejére, és Dobrev Klárára volt szükség ahhoz, hogy az OTP elálljon a törvénytelen követeléstől, de a DK már akkor kiemelte, hogy számos ilyen eset lehet még az országban - írja az MTI.

A mostani ügy kapcsán elmondták, azonnali magyarázatot várnak a kormánytól azzal kapcsolatban, hogy:

miért nem viszik el vezetőszáron azokat a bankárokat és végrehajtókat, akik törvénytelenül követelnek, foglalnak le és árvereznek el otthonokat? Miért nincsenek még bilincsben, miért nincsenek még előzetes letartóztatásban? Esetleg Schadl György barátai intézték ezt az ügyet, azért járhattak el törvénytelenül? Azt is szeretnénk tudni a jobboldali kormánytól, hogy ha a bankokra nem vonatkoznak a törvények, akkor a többi ember miért tartsa be őket? Többek között miért fizessünk törlesztőrészletet? Ha a törvényt csak nekünk kell betartanunk, a banknak nem, akkor az nem törvény, a törvények mindenkire vonatkoznak!

-mondta el Varga Ferenc a DK országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében.

A DK szerint le kell állítani az összes végrehajtást az országban, amíg a magyarországi bankok és pénzintézetek nem tartják be a hatályos törvényeket.