A BinX igazgatóságának új tagjai:

, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi, a KAVOSZ jelenlegi vezérigazgatója, Kozma András, korábban a Commerzbank elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Credit Managament Group ügyvezetője.

„A BinX végre az a nagy dobás, ami képes a nemzetközi fintech térképre felhelyezni Magyarországot! Egy már bizonyított csapat, széles befektetői összefogással vállalkozik arra, hogy a számlázási forradalom után a KKV-k a pénzügyi szokásaikban is levethessék magukról a béklyót és koncentrálhassanak arra, amihez igazán értenek: az üzletre, növekedésre, innovációra. Azért csatlakozom a BinX-hez, hogy ezt az ambíciót nemzetközi térbe emeljük” – mondta Gauder Milán.

A BinX számára stratégiai mérföldkő, hogy ismert és méltán elismert szakemberek csatlakoznak a küldetésünkhöz. Jelenlétük nemcsak megerősíti vállalatunk jövőképét, hanem új szintre emeli a növekedési és innovációslehetőségeinket is. Az új tagok aktív és meghatározó szerepet fognak betölteni a BinX további építésében és sikerében

– mondta az új vezetőségi tagok csatlakozása kapcsán Demeter Ákos, a BinX CEO-ja.