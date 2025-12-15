Kora délután óta problémákkal küzd a Spotify zenei streaming szolgáltató. A Downdetector oldalán jól láthatóan kiugrott a problémajelentések száma.

A Techradar korábban azt írta, több mint 8000 felhasználó jelentett problémákat az Egyesült Államok, és több mint 1700 esetet az Egyesült Királyság területén, globálisan azonban több tízezer jelentés érkezett.

A lap jelentése szerint egy szerveroldali hiba állt fent, a Downdetector oldalán megjelent visszajelzések alapján nem tudtak dalokat lejátszani az applikációban, illetve nem tudtak rákeresni zeneszámokra. A problémák javarészt a mobilapplikációnál fordult elő, de egyesek szerint a PC-s alkalmazásnál is előfordultak.

A Spotify a probléma fennállásához képest valamivel később jelezte, hogy tud a problémáról és dolgoznak rajta. Délután 4 óra után pedig megerősítették, hogy a hibát elhárították.