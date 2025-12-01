A részvények szerepe a befektetési portfólióban ma már megkerülhetetlen – de vajon mekkora súlyt érdemes nekik szánni napjainkban és hogyan illeszkednek a hosszú távú pénzügyi stratégiába? A Portfolio napokban zajlott rendezvényén az MBH Bank szakértői segítettek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió.

Nincs eredményes portfólió részvénybefektetés nélkül - mondta előadásában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank advisory desk vezetője - és ez nem csak azért jelenthető ki, mert rendkívül hálás év volt a 2023-2025 időszak. A szakértő egyébként 22,5-55 százalék közti részvénysúlyt ajánl, a befektetők kockázatvállalási hajlandóságától függően.

Vince Péter emlékeztetett rá, az elmúlt három évben egy szimpla 60/40 (részvény/kötvény) portfólió rendkívül jó teljesítményt hozott, az elmúlt negyed évszázadban nem igazán volt három ilyen, egymást követő erős év. Ez a három év azért is különleges, mert közben a külső környezet kevésbé volt pozitív, elég csak arra gondolni, hogy az amerikai gazdaságpolitika és a globális kereskedelempolitika évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan.

A szakértő kitért a dollár idei lejtmenetére: hiába teljesített jól az április eleji zuhanás után az amerikai részvénypiac, a dollár gyengülése ebbe nagyon keményen beleharapott, akinek a forint az alapdevizája, tehát a portfóliója egyenlegét forintban vizsgálja, annak ez idén 17,6 százalék mínuszt jelentett.

Hosszabb távon (5 év ) azonban messze nem tűnik gyengének a dollár teljesítménye.

Mindenesetre a dollár vesszőfutása miatt előállt az a nagyon ritka helyzet, hogy több mint 30 százalékkal nagyobb hozamra tett szert idén, aki magyar részvényeket vett, ahelyett, hogy az amerikai piacról válogatott volna (a BUX teljesítménye felülmúlta az S&P 500-at).

Az impozáns teljesítmény ellenére továbbra is van tartalék a magyar részvényekben, eszközökben és a devizánkban is - vélik az MBH Befektetési Bank szakértői.

Az év másik kiemelkedő befektetési sztorija az arany, az MBH mintaportfólióban is szerepel a nemesfém, 10 százalékos súllyal, ezt a referenciaportfóliót hosszú távú befektetőknek állították össze. Ami segítheti az arany árfolyamát az mind teljesült idén: csökkenő reálkamatok, jegybanki vásárlások, aktív intézményi befektetők.

Visszatérve a globális tőkepiacokra, az előadáson elhangzott, bár szalagcímek tekintetében az év legjobb befektetési storijának az AI-nak kellett volna lennie, valójában voltak jobban teljesítő eszközosztályok: például a zöldenergia, a kínai részvénypiac, vagy akár az európai bankszektor.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője emlékeztetett, az amerikai részvénypiac (P/E) értékeltsége 21,4, ami akár tekinthető magasnak, hiszen a historikus átlag felett van, ugyanakkor a tőzsdén jegyzett társaságok zöme brutális nyereséget termel, a sajáttőkére vetített megtérülés pedig 21,2 százalék átlagosan.

Az elemző szerint az AI sztori természetesen megkerülhetetlen tényező a részvénypiacok értékelésekor. A narratíva azonban meglepő gyorsasággal változik: nyáron például attól kellett tartani, hogy a technológiai szektor egyik vezetője (Alphabet) ellen igazságügyi eljárást indítanak, a Chrome-t akár el kell adni, a céget pedig fel is darabolhatják. Az Alphabet ráadásul akkor még lemaradónak tűnt az AI versenyben, négy hónapra rá viszont kiderült, az Alphabet már az első a mesterséges intelligencia fejlesztésekben: a Gemini sokak szerint jobb a ChatGPT-nél, a Google anyacége ráadásul olyan chipeket gyárt, amely versenyképes az Nvidia eszközeivel.

Az egyedi részvénybefektetés mindig komplikáltabb, mint indexkövető ETF-eket venni, Debreczeni szerint az egyedi részvények teljesítménye 50 százaléka a makrokörnyezeten, 30 százalék az iparágon múlik és csak a maradék 20 százalék az adott vállalat működésén.