December 15-én tartotta alakuló ülését az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének (EU AI Act) magyarországi végrehajtását segítő Magyar MI Tanács az Energiaügyi Minisztériumban. A testület élére Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost nevezték ki, főtitkára pedig Vajda Viktor, a Neumann Technológiai Platform technológiaszabályozási vezetője lett, aki hamarosan az EconomX podcastjének vendége lesz.

A Magyar MI Tanács feladata az AI Act hazai alkalmazásának támogatása, valamint a magyar mesterségesintelligencia-stratégia kialakításának és folyamatos frissítésének elősegítése.

A testület horizontális struktúrában működik, amelyben a szabályozói oldal, a tudományos és egyetemi szféra, valamint a gazdasági szereplők egyaránt képviseltetik magukat.

Palkovics László az alakuló ülésen hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia túl fontos ahhoz, hogy kizárólag hatósági keretek között kezeljék, ezért volt szükség egy olyan tanács létrehozására, amely a teljes érintetti kör tudását egyesíti.

Az alakuló ülésen a kormányzati és nem kormányzati intézmények széles köre vett részt. A tanács munkájában többek között

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

a Magyar Nemzeti Bank,

a Gazdasági Versenyhivatal,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság,

valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői is részt vesznek.

Jelen van továbbá az Igazságügyi, a Belügy-, a Honvédelmi, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Digitális Magyarországért Ügynökség, a Központi Statisztikai Hivatal, a Miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, valamint a tudományos és gazdasági élet meghatározó szervezetei, köztük a Magyar Tudományos Akadémia, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Palkovics László korábban az Indexnek elmondta, hogy a tanács olyan szervezeteket is bevon, amelyek jelenleg fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti kérdésekkel foglalkoznak, mivel az MI alkalmazása egyre inkább bizalmi kérdéssé válik. A testület alapvetően szakmai kérdésekkel foglalkozik, a tudományos és egyetemi szféra bevonásával igyekszik a lehető legszélesebb szakértelmet összegyűjteni.

Az alakuló ülést követő sajtóeseményen a kormánybiztos elmondta, hogy Magyarország az élmezőnybe tartozik az MI-szabályozás területén, mivel az AI Act végrehajtására két új hatósági funkciót is létrehoz.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóságon belül működő bejelentő hatóság segíti majd a mesterséges intelligenciát alkalmazó termékeket fejlesztő vállalkozásokat abban, hogy megtalálják az illetékes minősítő szervet. Emellett a Nemzetgazdasági Minisztériumban piacfelügyeleti hatóság kezdheti meg működését, amely a fogyasztóvédelemhez hasonló feladatokat lát el, figyeli a piacot, védi a felhasználók érdekeit, működteti az MI szabályozói tesztkörnyezetet, valamint ellátja az AI Act 70. cikke szerinti országos kapcsolattartó pont feladatait.

Az Országgyűlés által elfogadott 2025. évi LXXXV. törvény értelmében a Magyar MI Tanács a hazai végrehajtásért és stratégiaalkotásért felelős testületként működik. Az alakuló ülésen elfogadták az ügyrendet, megvitatták a stratégiai irányokat, és már konkrét szakmai javaslatok is megfogalmazódtak. Felmerült az uniós jogszabályi környezet magyar adaptációjának kérdése, valamint az igény egy hazai, felhőalapú infrastruktúra kialakítására, amely csökkentené a nemzetközi szolgáltatóktól való függést.

A Magyar Rektori Konferencia részéről hangsúlyosan megjelent az az igény, hogy a felsőoktatási intézmények gyorsan integrálják a mesterséges intelligenciát az oktatásba, akár eszközként, akár önálló tananyagként.

A tanács a következő ülések és szakmai rendezvények előkészítésével is foglalkozik, ezek során a most megfogalmazott javaslatok is napirendre kerülhetnek.

Vajda Viktor főtitkár szerint a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács hiánypótló fórum, amelynek feladata, hogy kollaboratív együttműködésben szakpolitikai javaslatokat dolgozzon ki.

Ezek hozzájárulhatnak a magyar mesterségesintelligencia-stratégia évenkénti frissítéséhez, egy etikai kódex megalkotásához, valamint szabályozói és fizikai tesztkörnyezetek kialakításához.

A tanács nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ugyanakkor vizsgálhatja a hatósági jogalkalmazás gyakorlatát és iránymutatást adhat annak egységesítése érdekében. A cél a kiszámítható jogalkalmazás, amely a magyar vállalkozások versenyképességének egyik kulcstényezője lehet az MI-alapú gazdaságban - írja az Index.