December 15-én tartotta alakuló ülését az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének (EU AI Act) magyarországi végrehajtását segítő Magyar MI Tanács az Energiaügyi Minisztériumban. A testület élére Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost nevezték ki, főtitkára pedig Vajda Viktor, a Neumann Technológiai Platform technológiaszabályozási vezetője lett, aki hamarosan az EconomX podcastjének vendége lesz.
A Magyar MI Tanács feladata az AI Act hazai alkalmazásának támogatása, valamint a magyar mesterségesintelligencia-stratégia kialakításának és folyamatos frissítésének elősegítése.
A testület horizontális struktúrában működik, amelyben a szabályozói oldal, a tudományos és egyetemi szféra, valamint a gazdasági szereplők egyaránt képviseltetik magukat.
Palkovics László az alakuló ülésen hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia túl fontos ahhoz, hogy kizárólag hatósági keretek között kezeljék, ezért volt szükség egy olyan tanács létrehozására, amely a teljes érintetti kör tudását egyesíti.
Az alakuló ülésen a kormányzati és nem kormányzati intézmények széles köre vett részt. A tanács munkájában többek között
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
- a Magyar Nemzeti Bank,
- a Gazdasági Versenyhivatal,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
- a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
- a Nemzeti Akkreditáló Hatóság,
- valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői is részt vesznek.
Jelen van továbbá az Igazságügyi, a Belügy-, a Honvédelmi, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Digitális Magyarországért Ügynökség, a Központi Statisztikai Hivatal, a Miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, valamint a tudományos és gazdasági élet meghatározó szervezetei, köztük a Magyar Tudományos Akadémia, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.
Palkovics László korábban az Indexnek elmondta, hogy a tanács olyan szervezeteket is bevon, amelyek jelenleg fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti kérdésekkel foglalkoznak, mivel az MI alkalmazása egyre inkább bizalmi kérdéssé válik. A testület alapvetően szakmai kérdésekkel foglalkozik, a tudományos és egyetemi szféra bevonásával igyekszik a lehető legszélesebb szakértelmet összegyűjteni.
Az alakuló ülést követő sajtóeseményen a kormánybiztos elmondta, hogy Magyarország az élmezőnybe tartozik az MI-szabályozás területén, mivel az AI Act végrehajtására két új hatósági funkciót is létrehoz.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságon belül működő bejelentő hatóság segíti majd a mesterséges intelligenciát alkalmazó termékeket fejlesztő vállalkozásokat abban, hogy megtalálják az illetékes minősítő szervet. Emellett a Nemzetgazdasági Minisztériumban piacfelügyeleti hatóság kezdheti meg működését, amely a fogyasztóvédelemhez hasonló feladatokat lát el, figyeli a piacot, védi a felhasználók érdekeit, működteti az MI szabályozói tesztkörnyezetet, valamint ellátja az AI Act 70. cikke szerinti országos kapcsolattartó pont feladatait.
Az Országgyűlés által elfogadott 2025. évi LXXXV. törvény értelmében a Magyar MI Tanács a hazai végrehajtásért és stratégiaalkotásért felelős testületként működik. Az alakuló ülésen elfogadták az ügyrendet, megvitatták a stratégiai irányokat, és már konkrét szakmai javaslatok is megfogalmazódtak. Felmerült az uniós jogszabályi környezet magyar adaptációjának kérdése, valamint az igény egy hazai, felhőalapú infrastruktúra kialakítására, amely csökkentené a nemzetközi szolgáltatóktól való függést.
A Magyar Rektori Konferencia részéről hangsúlyosan megjelent az az igény, hogy a felsőoktatási intézmények gyorsan integrálják a mesterséges intelligenciát az oktatásba, akár eszközként, akár önálló tananyagként.
A tanács a következő ülések és szakmai rendezvények előkészítésével is foglalkozik, ezek során a most megfogalmazott javaslatok is napirendre kerülhetnek.
Vajda Viktor főtitkár szerint a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács hiánypótló fórum, amelynek feladata, hogy kollaboratív együttműködésben szakpolitikai javaslatokat dolgozzon ki.
Ezek hozzájárulhatnak a magyar mesterségesintelligencia-stratégia évenkénti frissítéséhez, egy etikai kódex megalkotásához, valamint szabályozói és fizikai tesztkörnyezetek kialakításához.
A tanács nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ugyanakkor vizsgálhatja a hatósági jogalkalmazás gyakorlatát és iránymutatást adhat annak egységesítése érdekében. A cél a kiszámítható jogalkalmazás, amely a magyar vállalkozások versenyképességének egyik kulcstényezője lehet az MI-alapú gazdaságban - írja az Index.
