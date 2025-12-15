A Foxpost azt javasolja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, a csomagautomatával vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig 19-ig adják fel, hogy karácsonyig megérkezzenek.

A szolgáltató közlése szerint a karácsony előtti hét a legforgalmasabb időszak, ezért érdemes a kevésbé terhelt automatát választani és figyelni a pontos címezésre, a jó csomagolásra és a csomagok mielőbbi átvételére.

A Foxpost hangsúlyozza, az ünnepek között módosított menetrenddel dolgozik, december 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között ismét a szokott rend szerint dolgoznak, majd 2026. január 1-4. között ismét szünetel, január 5-én pedig ismét visszaáll a normál menetrend.