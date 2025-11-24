Nagy bejelentést tett az MBH Bank, bár a korábbi kommunikáció alapján nem teljesen váratlanul. Hétfőn bejelentették, hogy a tulajdonukban lévő 7 százalékos sajátrészvény állományt felkínálják értékesítésre. A cél, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből – olvasható a közleményben. A részvények értékesítése november 25. és december 12. közt tart.

Kép: MBH

Részvényenként maximum 3348 forintos áron lehet vásárolni, ehhez részvényenként 2992 forint fedezetet kell letétbe helyezni. Az árazás messze nem tükrözi az 5600-5700 forintos tőzsdei árat, igaz, az meglepetősen illikvid piaci körülményeket tükröz. Sokkal közelebb van az egy részvényre jutó sajáttőke értékhez, amely szeptember végén 3742 forint volt.

A három hetes időszakban lakossági és intézményi befektetők is vásárolhatnak. A végső értékesítési ár csak 3 hét múlva derül ki, ebből az árból a magánbefektetők 10 százalék diszkontot kapnak. Ha a teljes mennyiség elkel, akkor 22 és fél millió darab részvény kerül ki a bank könyveiből új részvényesekhez. Az intézmények csak két napig, december 10-12. közt vásárolhatnak. A végleges értékesítési árat december 16-án határozzák meg, két napra rá pedig kereskedni is lehet a részvényekkel.

A gazdasági környezet a bankadók, extraadók és a stagnáló gazdaság miatt nem a legtökéletesebb – mondta Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, de a mostani tőzsdei tranzakcióhoz érezték azt az erőt, amit az elmúlt évek nehézséges időszakában megszereztek.

A bank továbbra sem tett le róla, hogy külföldi piacokra lépjen. Minden növekvő banknak elemi érdeke, hogy tőzsdén legyen, minél több részvényese legyen – fogalmazott a hitelintézet vezetője.

Krizsanovich Péter stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes hozzátette 2030-ig a fő bankpiacok éves szinten 8-10 százalékos növekedésre lehetnek képesek. Ezt kihasználva az MBH a főbb részpiacokon 20 százalék körüli piaci részesedéseket célzott meg.

A bank célja, hogy eredményeiből folyamatosan vonzó osztalékhozamot is kínáljon a befektetőiknek, hozzátéve, hogy az akvizícióknak maradjon tér. 2030-ig ezek a fő célok:

15 százalék feletti ROE (sajáttőkére vetített megtérülés)

állománynövekedés: 8-10 százalék/év

osztalékhányad: eredmény fele

A maximális ár meghatározásánál figyelembe vették a részvény elmúlt 360 napos súlyozott átlagárát, illetve tőzsdén kívüli ügyleteket. A maximum ár amin vásárolni lehet 3848 forint, és azt is meghatározták, hogy 2800 forint alatt (sajáttőke 80 százaléka) nem adnak el részvényeket. A lakossági befektetők minimum 2992 forintos árfolyamon tehetnek ajánlatot a vételekre.

A bank vezetősége fél éven belül arra számít, hogy az MBH bekerül a BUX indexbe. Az Economx kérdésére elmondták, vételi lehetőség elől senki nincs kizárva, akár a jelenlegi nagytulajdonosok is vásárolhatnak, emellett külföldi magánszemélyek és intézmények is. A menedzsment egyébként számít arra, hogy a jelenlegi értékesítés során a mostani nagytulajdonosok is növelik a részesedésüket. Az MBH részvények elemzése is hamarosan elindul, amit több szolgáltató is elvégez célárakkal, elsőként az Equilor.