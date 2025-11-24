Nagy bejelentést tett az MBH Bank, bár a korábbi kommunikáció alapján nem teljesen váratlanul. Hétfőn bejelentették, hogy a tulajdonukban lévő 7 százalékos sajátrészvény állományt felkínálják értékesítésre. A cél, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből – olvasható a közleményben. A részvények értékesítése november 25. és december 12. közt tart.
Részvényenként maximum 3348 forintos áron lehet vásárolni, ehhez részvényenként 2992 forint fedezetet kell letétbe helyezni. Az árazás messze nem tükrözi az 5600-5700 forintos tőzsdei árat, igaz, az meglepetősen illikvid piaci körülményeket tükröz. Sokkal közelebb van az egy részvényre jutó sajáttőke értékhez, amely szeptember végén 3742 forint volt.
A három hetes időszakban lakossági és intézményi befektetők is vásárolhatnak. A végső értékesítési ár csak 3 hét múlva derül ki, ebből az árból a magánbefektetők 10 százalék diszkontot kapnak. Ha a teljes mennyiség elkel, akkor 22 és fél millió darab részvény kerül ki a bank könyveiből új részvényesekhez. Az intézmények csak két napig, december 10-12. közt vásárolhatnak. A végleges értékesítési árat december 16-án határozzák meg, két napra rá pedig kereskedni is lehet a részvényekkel.
A gazdasági környezet a bankadók, extraadók és a stagnáló gazdaság miatt nem a legtökéletesebb – mondta Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, de a mostani tőzsdei tranzakcióhoz érezték azt az erőt, amit az elmúlt évek nehézséges időszakában megszereztek.
A bank továbbra sem tett le róla, hogy külföldi piacokra lépjen. Minden növekvő banknak elemi érdeke, hogy tőzsdén legyen, minél több részvényese legyen – fogalmazott a hitelintézet vezetője.
Krizsanovich Péter stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes hozzátette 2030-ig a fő bankpiacok éves szinten 8-10 százalékos növekedésre lehetnek képesek. Ezt kihasználva az MBH a főbb részpiacokon 20 százalék körüli piaci részesedéseket célzott meg.
A bank célja, hogy eredményeiből folyamatosan vonzó osztalékhozamot is kínáljon a befektetőiknek, hozzátéve, hogy az akvizícióknak maradjon tér. 2030-ig ezek a fő célok:
- 15 százalék feletti ROE (sajáttőkére vetített megtérülés)
- állománynövekedés: 8-10 százalék/év
- osztalékhányad: eredmény fele
A maximális ár meghatározásánál figyelembe vették a részvény elmúlt 360 napos súlyozott átlagárát, illetve tőzsdén kívüli ügyleteket. A maximum ár amin vásárolni lehet 3848 forint, és azt is meghatározták, hogy 2800 forint alatt (sajáttőke 80 százaléka) nem adnak el részvényeket. A lakossági befektetők minimum 2992 forintos árfolyamon tehetnek ajánlatot a vételekre.
A bank vezetősége fél éven belül arra számít, hogy az MBH bekerül a BUX indexbe. Az Economx kérdésére elmondták, vételi lehetőség elől senki nincs kizárva, akár a jelenlegi nagytulajdonosok is vásárolhatnak, emellett külföldi magánszemélyek és intézmények is. A menedzsment egyébként számít arra, hogy a jelenlegi értékesítés során a mostani nagytulajdonosok is növelik a részesedésüket. Az MBH részvények elemzése is hamarosan elindul, amit több szolgáltató is elvégez célárakkal, elsőként az Equilor.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!