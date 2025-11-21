A bitcoin és az ethereum árfolyama pénteken több hónapos mélypontra zuhant, miután szélesebb körben kivonultak a kriptovaluták kockázatosabb eszközeiből. A befektetők ugyanis aggódtak a magas technológiai értékelések miatt, és alábbhagytak az amerikai rövid távú kamatcsökkentésekre vonatkozó fogadások – számol be a Reuters.

Nem csillapodik a kriptopiaci vérengzés

A világ legnagyobb kriptodevizájának számító bitcoin árfolyama 5,5 százalékkal, 81 668 dollárra esett, mely hét hónapos mélypont. A másik neves digitális eszköz, az ethereum árfolyama több mint 6 százalékkal zuhant be, 2661,37 dollárra, ami négy hónapos mélypont.

Mindkettő nagyjából 12 százalékkal zsugorodott eddig ezen a héten.

A kriptókat gyakran a kockázatvállalási hajlandóság barométerének tekintik, és esésük rávilágít arra, hogy mennyire törékeny lett a piaci hangulat az elmúlt napokban a magasan repülő mesterségesintelligencia-részvények zuhanásával és a volatilitás ugrásszerű növekedésével.

A kriptovaluták iszonyú volumenben soványodtak hat hét alatt

„Ha ez a kockázatvállalási hangulatról mint egészről mesél, akkor a dolgok nagyon-nagyon csúnyává válhatnak, és ez az, ami most aggodalomra ad okot” – vélekedett Tony Sycamore, az IG piacelemzője a bitcoin eséséről.

A CoinGecko adatai szerint az elmúlt hat hétben 1200 milliárd dollárnyival apadt az összes kriptó piaci értéke. Ez több mint 400 ezermilliárd forintos veszteség.

A China AMC által indított hongkongi tőzsdén jegyzett spot bitcoin ETF-ek árfolyamai pénteken közel 7 százalékkal estek.

Az extrém félelem és a pánik bedarálta a kereskedőket

– jellemezte a jelen helyzetet a Kriptoakadémia. Feszegetik a kérdést, vajon ez jelenti-e a ciklus végét, vagy épp a történelmi vételi lehetőség érkezett el.

A portál szerint a mélyrepülés közepette az intézmények közben ipari sebességgel veszik és adaptálják a tokent.

Az eluralkodó medvepiaci hangulatot szerintük a legjobb esetben is egy rövid életű, 106 ezer dollárig tartó rali követhet, mielőtt újból a mélypontok felé indulna az ár.