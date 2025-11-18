A bitcoin ára kedden hét hónap után először 90 ezer dollár alá csökkent, ami a pénzügyi piacokon a kockázatvállalási hajlandóság visszaesésének legújabb jele – adja hírül a Reuters.

A kockázatérzékeny kriptovaluta eltörölte a 2025-ös nyereségét, és most

csaknem 30 százalékkal csúszott lejjebb az októberi 126 ezer dollár feletti csúcshoz képest.

Az ázsiai piacokon múlt délután 2 százalékkal csökkent, és 89 953 dolláron forgott, miután a múlt héten a grafikonon látszó 98 ezer dollár körüli támaszon keresztülzuhant. Ez átszámítva kevesebb mint 30 millió forint.

A piaci szereplők szerint az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos kétségek és a szélesebb piacokon uralkodó, hosszú fellendülés után megingott hangulat együttesen húzták lefelé a kriptodevizákat.

A lépcsőzetes eladási hullámot felerősíti, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok és intézmények a rali során felhalmozott részvényeik után kilépnek pozícióikból, ami tovább növeli a fertőzés kockázatát a piacon

– ecsetelte Joshua Chu, a Hong Kong Web3 Association társelnöke, megjegyezve: „amikor a támogatottság csökken, és a makrogazdasági bizonytalanság növekszik, a bizalom figyelemre méltó sebességgel erodálódhat”.

Kriptovaluta-részvényesek, mint például a Strategy, illetve kriptobányászok, mint például a Riot Platforms, a Mara Holdings és a Coinbase tőzsde mind elpárologtak a keserű hangulat láttán.

Kedden Ázsiában a piacok estek, különösen a japán technológiai részvényekre nehezedett nyomás, akárcsak a dél-koreaiakra.

Az Ethereum kriptovaluta is hónapok óta nyomás alatt van, és az augusztusi 4955 dollár feletti csúcs óta közel 40 százalékot veszített értékéből, kedden pedig 1 százalékkal alacsonyabban, 2997 dolláron forgott.

Az év eleji bitcoin-esés egy szélesebb körű eladási hullámot vetített előre, amely áprilisban, az amerikai vámok bejelentése után sújtotta a részvényeket, ami aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy a kriptovaluták árfolyamának esése vezető indikátor lehet, vagy kifelé hullámozhat.

„Összességében a kriptovaluták hangulata meglehetősen alacsony, és ez az októberi tőkeáttétel-csökkentés óta is így van”

– fogalmazta meg Matthew Dibb, az Astronaut Capital befektetési igazgatója.

„A következő támogatási szint 75 ezer dollár, amit akkor érhet el, ha a piacok volatilitása továbbra is magas marad” – vetítette előre a szakértő.