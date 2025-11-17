A Bitcoin rövid időre elvesztette az idei nyereségét, miután a kriptopiacok a hétvégén véreztek, annak ellenére, hogy az amerikai kormány csütörtökön újranyitott, ami a piacok számára nagy megkönnyebbülést jelentett. A BTC vasárnap 93 029 dolláros mélypontra esett, ami 25 százalékos csökkenést jelent az októberi történelmi csúcshoz képest. Az évet 93 507 dolláron kezdte. Azóta körülbelül 94 209 dollárra emelkedett a CoinGecko adatai szerint, írja a cointelegraph.com.

Pedig az idei év erősnek ígérkezett a kriptopiacok számára, miután Donald Trump amerikai elnököt január 20-án beiktatták, és megalakította a valaha volt leginkább kriptopárti kormányt, amely a legtöbb ígéretét betartotta. A Trump-adminisztráció alatti szabályozási lendületet a vállalati Bitcoin-tőkebefektetések robbanásszerű növekedése és a spot Bitcoin tőzsdén kereskedett alapokba történő nagyobb tőkebeáramlás kísérte.

Trump vámháborúja és az amerikai kormányzati leállás – amely utóbbi csütörtökön ért véget rekordnak számító 43 nap után – azonban több kétszámjegyű Bitcoinár-csökkenéshez vezetett az év során.

A Bitcoin bálnák is lassították az árfolyam emelkedését

A Bitcoin árfolyamának zuhanása mögött egy másik kulcsfontosságú katalizátort a bálnák eladása jelentette, ami a pozitív iparági fejlemények fényében is negatívan befolyásolta a növekedési potenciált. A Glassnode elemzői azonban a múlt héten azt mondták, hogy ez „normális bikapiaci viselkedés”, különösen a bikapiac késői szakaszaiban. Ez a folyamat a ciklus vége felé jellemző profitrealizálásra utal, nem pedig a bálnák hirtelen kivonulására.

A Bitcoin nincs egyedül, hiszen az Ethereum és a Solana árfolyamai 7,95, illetve 28,3 százalékkal csökkentek 2025 elejéhez képest, míg a legtöbb altcoint még jobban sújtotta a szabadesés. Az iparági elemzők azt is találgatják, hogy vajon a négyéves ciklus tézise továbbra is érvényes-e, annak ellenére, hogy a kriptopiacok sokkal nagyobb intézményi és szabályozói támogatottsággal rendelkeznek a korábbi piaci ciklusokhoz képest.

A Bitwise befektetési igazgatója, Matt Hougan egyike azon kevés elemzőnek, akik úgy vélik, hogy a Bitcoin 2026-ban fellendül, míg a szélesebb piacok a stabilcoinok, a tokenizáció és a decentralizált pénzügyek fokozott elterjedéséből profitálnak majd.

„Azt hiszem, az alapvető alapok teljesen szilárdak. Szerintem ezek túl nagyok ahhoz, hogy kordában tartsuk az esést. Szóval szerintem 2026 jó év lesz"

– mondta Hougan múlt szerdán.