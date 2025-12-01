2025-ös harmadik negyedévében meggyőző pénzügyi teljesítménnyel rukkolt elő a 4iG: a konszolidált nettó árbevétel 187,26 milliárd forintra emelkedett, ami éves szinten 6,3 százalékos növekedést jelez. Ugyanezen időszakban az EBITDA - a kamatok, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény – kiemelkedő 70,1 milliárd forint lett, ami közel 18 százalékos javulás az előző év hasonló negyedévéhez viszonyítva. Az adózott eredmény 9,1 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év 2,9 milliárd forintos veszteségével.

A 4iG egyszerre van jelen az IT-, telekommunikációs, valamint az űr- és védelmi technológiák piacán.

"Az egész 4iG történet most kezd igazán összeállni" – mondta egy hétfői háttérbeszélgetésen Fekete Péter vezérigazgató. A telekommunikációs üzletág már önmagában erős, amelyet a következő hónapokban további hazai akvizíciókkal terveznek erősíteni. A telekom üzletág jelenleg a csoport pénzügyi eredményének gerincét adja, de ez változni fog – erősítette meg a vezérigazgató.

Kép: Economx

Ami mindenkit érdekel: space and defense

A space and defense üzletág ugyanis egyre ígéretesebb, a csoportszintű árbevételen belül jelentősen nőni fog a divízió súlya 2026-ban - mondta a vezérigazgató. A külső környezet is támogató: az EU bejelentette, hogy új programokat indít, amelyek jelentős forrásokat biztosítanak a tagállamoknak a védelmi kiadások növelésére.

A megrendelések száma drámaian emelkedik az összes európai és amerikai székhelyű kulcsfontosságú védelmi piaci szereplőnél, különösen a lőszer szegmensben.

Az EU új, 150 milliárd eurós SAFE pénzügyi eszközének keretében Magyarország akár 16,2 milliárd eurót is igénybe vehet védelmi beszerzésekre és ipari beruházásokra, ami javíthatja a hazai szereplők középtávú kilátásait. A részletek, hogy ebből a 4iG hogyan juthat finanszírozási lehetőséghez, csak 2026 elején derülnek ki.

Szintén ezt a divíziót érinti a cseh CSG bevonása tulajdonosként az SDT Egy Zrt-be a Rába mellé, ami az utóbbi évek egyik legjelentősebb tranzakciója a cégvezetés szerint. Ennek a tranzakciónak a lényege, hogy amennyiben a 4iG SDT Egy Zrt. sikeresen lezárja a Rába akvizícióját és a szokásos átvilágítás folyamatot, a CSG Defence 49 százalékos részesedést szerezhet a 4iG SDT Egy-ben, és ezen keresztül közvetetten akár a Rába Nyrt. 37 százalékáig terjedő tulajdoni hányadát is megszerezheti.

Rekordot hozhat a folyó negyedév

A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását, amelyet a Transzformációs Program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt. Utóbbi segítségével 2025 záró negyedéve minden idők legelősebb háromhavi időszaka lehet.

Nem is rövid távú cél éves szinten az 1000 milliárd forintos árbevétel elérése, mondták a cég vezetői, hozzátéve: 2026-ban mind az árbevétel, mind az EBITDA soron nagyon magasak a várakozások. A space and defense üzletág jövőjét a jelenleg zajló akvizíciók (Rába) lezárásának időpontja befolyásolja. Ez a divízió 2-3 éven belül képes lehet 40 százalékos EBITDA-marzs elérésére – hangzott el a háttérbeszélgetésen.

Cél Horvátország és Üzbegisztán

Néhány éven belül elérhető a piacvezető pozíció megszerzése a magyar telekommunikációs piacon – mondta a vezérigazgató. Akvizíciókon keresztül szeretne a cég megjelenni Horvátországban – árult el egy újabb lehetséges lépést a növekedési stratégián belül Fekete Péter. A csoport emellett vizsgálja az üzbegisztáni távközlési piacra akvizícióval történő belépésének lehetőségét helyi szakmai partner bevonásával.

Részvény- és kötvénykibocsátás jöhet

Új befektetők bevonására is lépések történnek 2026-ban, jövőre szeretne a 4iG megjelenni nemzetközi kötvénnyel, és az equity oldali tőkebevonás is csőben van. Marad tőzsdén jegyzett vállalat a Rába – mondta az Economx kérdésére a vezérigazgató. Komoly jövő előtt áll a győri társaság, de jót fog tenni a cégnek, hogy kikerül az állami tulajdonból.