A 4iG Műsorszóró Kft. eladásával kapcsolatban a sajtóban megjelent, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldaláról és nyilatkozataiból átvett, minden valóságalapot nélkülöző kijelentések alkalmasak a társaság jó hírnevének megsértésére és a tőkepiac tisztességtelen befolyásolására - jelezte pénteki közleményében a 4iG.

A vállalat határozottan visszautasítja a sajtó által ellenőrzés nélkül átvett, súlyosan rágalmazó állításokat, és cáfolja az ellenzéki képviselő által terjesztett valótlan információkat. Emellett vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy piacbefolyási kísérlet, illetve rágalmazás miatt pert indítson a képviselő ellen.

A médiában megjelent állításokkal ellentétben a 4iG leszögezte:

Az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) nem ingyen került a 4iG csoport tulajdonába.

A 4iG Nyrt. nem adta el az Antenna Hungária Zrt.-t.

A 4iG Műsorszóró Kft.-t az Antenna Hungária Zrt. értékesítette.

Az Antenna Hungária ma is a magyar állam 37,9 százalékos tulajdonában van, a 4iG Műsorszóró Kft. eladásából befolyó vételár az állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában lévő vállalatot illeti meg.

A 4iG csoport nem kívánja megvásárolni az RTL Magyarországot.

A 2022-ben zárult 534 milliárd forint értékű, kétlépcsős tőkeemelést követően a 4iG Nyrt. 76,78 százalék tulajdont szerzett az Antenna Hungáriában. A magyar állam a tőkeemelést követően 23,22 százalékos részben tulajdonos maradt a távközlési vállalatban.

Ezután az állami tulajdon 37,9 százalékra nőtt az Antenna Hungáriában a Vodafone Magyarország felvásárlását követően, ezzel párhuzamosan a 4iG Nyrt. tulajdonrésze pedig 62,1 százalékra csökkent.

A képviselő által terjesztett valótlan állításokkal szemben az ügyletből származó bevétel nem kizárólag a 4iG Nyrt.-t, hanem az állam és a 4iG közös tulajdonában álló Antenna Hungária Zrt.-t illeti.

A 4iG határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentéseit is, melyek pénzügyi mentőcsomagként próbálják beállítani a tranzakciót. Szintén cáfolják az országgyűlési képviselő azon kijelentéseit is, mely szerint a cég értékesítéséből származó bevételt az RTL Magyarország esetleges felvásárlásra fordítaná. A 4iG-nek nincs ilyen szándéka, és erre irányuló tárgyalásokat sem folytat a televíziótársaság tulajdonosaival.

A tőzsdei társaság visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.

