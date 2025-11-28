Több mint 6 százalékos növekedést ért el a 4iG csoport a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a bevétel meghaladta a 187 milliárd forintot. EBITDA soron közel 18 százalékos növekedést mutatott ki a társaság, amely 70 milliárd forint fölé nőtt. A negyedév adózott profitja 9 milliárd forint volt.

A bevételek idei megoszlása továbbra is erősen a távközlési divízió felé koncentrálódott, ugyanakkor a csoport várakozásai szerint ez a jövőben valamelyest az űr- és védelmi üzletág irányába tolódhat el. Az első 9 hónapban a nettó árbevétel 86,6 százalékát a távközlési divízió, 12,8-at az IT divízió, 0,4-et pedig az űr- és védelmi divízió biztosította. Földrajzi megoszlás szerint: Magyarország a konszolidált nettó árbevétel 87 százalékát biztosította, a többi Albániából és Montenegróból érkezett.

A harmadik negyedévben a társaság jelentős stratégiai lépéseket tett a Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is meghatározó űr- és védelmi ipari portfóliójának megerősítése érdekében.

Erről 3 dolgot emelt ki a gyorsjelentés:

96 milliárd forintos tőkeemelés a hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,

a 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést,

megerősítették a hazai- és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);

A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.

A gyorsjelentés kitért arra, hogy a cégcsoport jövedelmezősége szilárd alapokon nyugszik, elsősorban az alábbiak miatt:

A 4iG Rába Járműipari Holding Nyrt. akciójának bejelentésével, mely során a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. megszerzi a tőkepiaci társaság 74 százalékos részvénycsomagját a részvények iránti vételi kereslet jelentősen megnőtt a budapesti tőzsdén.

A NATO kötelezően előírt védelmi kiadási költségei a GDP 2 százalékáról 5 százalékra emelkedtek, ugyanakkor ezt a határértéket a katonai szövetség több tagállama sem teljesítette még.

Az EU új, 150 milliárd eurós SAFE pénzügyi eszközének keretében Magyarország akár 16,2 milliárd eurót is igénybe vehet védelmi beszerzésekre és ipari beruházásokra , ami javíthatja a hazai szereplők középtávú kilátásait.

, ami javíthatja a hazai szereplők középtávú kilátásait. Az ukrán-orosz háború okán az európai országok lőszertartalékainak újbóli feltöltése várhatóan körülbelül 10 évet vesz igénybe, annak ellenére, hogy a gyárak a következő néhány évben megkezdhetik a termelést.

Az EU bejelentette, hogy új programokat indít, amelyek jelentős forrásokat biztosítanak a tagállamoknak a védelmi kiadások növelésére. A megrendelések száma drámaian emelkedik az összes európai és amerikai székhelyű kulcsfontosságú védelmi piaci szereplőnél, különösen a lőszer szegmensben. A következő évtizedben a védelmi felszerelések és lőszer készletek magas szintje várható.

A befektetői környezet változásának eredményeként a védelmi szektor finanszírozása egyszerűsödött.

A védelmi szektorban nemzetközi szinten, különösen az USA-ban és az EU-ban, erősödtek a befektetői vásárlások.

A technológiai fejlődéssel új fegyvernemek terjedtek el: megnőtt a kereslet a pilóta nélküli rendszerek, a drónelhárító rendszerek, a műholdas fegyveres stratégiák és a digitalizáción alapuló hadviselés iránt.

A társaság kilátásait tovább erősítik a folyamatban lévő védelmi ipari akvizíciók lezárását követő integrációk és partnerségek, a 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállományának (backlog) további bővülése, valamint az elmúlt időszakban indított nemzetközi együttműködések elindulása.

A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.