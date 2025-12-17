A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin előzetes megállapodást kötött a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére. A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer hazai integrációját – beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést – és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmiipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.

A vállalat leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.

A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.

A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.

Az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmiipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.