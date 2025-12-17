A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin előzetes megállapodást kötött a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére. A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer hazai integrációját – beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést – és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.
A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmiipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.
A vállalat leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.
A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.
A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.
A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő
– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.
Az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmiipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!