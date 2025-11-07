Indexcsökkenéssel fejezték be a pénteki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

A STOXX 600 index 0,61 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,83 százalék csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,57 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,81 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,18 százalékkal végzett alacsonyabban. Milánóban az FTSE MIB index 0,44 százalékos, a madridi IBEX 35 index 1,45 százalékos mínuszban zárt.

Az árfolyamokat elsősorban a mesterséges intelligencia ágazati részvények értékelésével kapcsolatos tartós aggodalmak és a vállalati hírek áradata befolyásolta.

Az európai gyűjtőindexek egy-másfél százalékos csökkenéssel fejezik be a hetet, a londoni index úgy fél százalékossal, Frankfurt másfél százalékossal. Az októberben rekordot döntő párizsi index több mint két százalékkal csökkent, Milánó fél, Madrid pedig egy százalékkal gyengült a héten.

Az olaj ára emelkedett kissé pénteken, de ezzel együtt is heti veszteség felé tart, már a második héten egymás után. Elsősorban a potenciális túlkínálat miatti aggodalmak tartják nyomás alatt az olaj árát. Az OPEC+ termelése a múlt hónapban nőtt, mivel a kulcsfontosságú tagok újraindították a leállított termelést, míg a nem OPEC-tag termelők is növelték a kínálatot. A bőséges ellátásra adott reakcióként Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre jelentősen csökkentette decemberi árait az ázsiai vásárlók számára.

Az európai piacok zárásakor a WTI nyersolaj ára 0,41 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 59,67 dolláron, a Brent ára pedig 0,27 százalékkal ment feljebb 63,55 dollárra.

Az arany spot jegyzése 0,52 százalékkal ment feljebb unciánként 3997,71 dollárra.

A dollárindex 0,26 százalékkal 99,47 pontra csökkent. Az eurót 0,28 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1579 dolláron.