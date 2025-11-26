Most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket Magyarországról. Mindkét cégnél esély van negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására – írja a Portfolio. A jelenlegi Baa2, illetve BBB besorolás ugyanannak felel meg a két cégnél, a különbség csak annyi, hogy a Moody’s esetében emellé negatív, míg a Fitchnél stabil kilátás párosul.

A Moody’s legutóbb május végén vizsgálta a magyar besorolást, de akkor nem változtatott. A Baa2 osztályzat mellé egy évvel ezelőtt társítottak negatív kilátást, ami általában a leminősítés esélyére utal a következő 6-24 hónapban.

A tapasztalatok alapján ez az esetek mintegy kétharmadában be is következik. Tavaly novemberben a Moody’s is úgy vélekedett, Magyarország felminősítése a közeljövőben nem történik meg.

A Moddy's attól tart, Magyarország véglegesen elveszítheti az uniós források jelentős részét, a kilátás esetlegesen stabilra javítását is akkor tudták volna elképzelni, ha érdemben javult volna a magyar kormány és az EU viszonya, illetve előrelépés történik a feltételek teljesítésében. Rossz pontként jegyezheti fel a Moody's a vártnál jóval gyengébb GDP-növekedést, és különösen az állami költségvetési helyzet romlását. A Moody’s szakemberei egy éve még 1,9 százalékos GDP-növekedést vártak 2025-re.

A fentiek alapján a Moody’s esetében leminősítés is jöhet.

Jövő pénteken – az idén utoljára – értékel a Fitch is. A Fitch Ratings novemberben nem változtatott a BBB besoroláson. Viszont már akkor kiemelték, hogy a 2026-os parlamenti választások előtt bizonytalanságok övezik a fiskális politikát.

A Fitch szakértői júniusi felülvizsgálatukkor már csak 0,7százalékos gazdasági növekedést vetítettek előre 2025-re Magyarországon, ez ma már nagyjából megfelel a piaci várakozásoknak, legfeljebb mérsékelten optimistának mondható. Az elemzők arra számítanak, hogy 2026-ban 3,1 százalékra gyorsulhat a bővülés.

A költségvetési hiányt idén a GDP 4,6 százalékára becsülték a hitelminősítő szakemberei. Ehhez képest a kormány által bejelentett 5 százalékos deficit különösen a jövő év esetében mondható érdemben magasabbnak.

A Fitch Ratings felülvizsgálata esetében talán nagyobb az esély arra, hogy helyben hagyják a jelenlegi besorolást és a stabil kilátást.

A piacon érzékelhetők olyan mozgások, melyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők azt várhatják, hogy javul a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, illetve hozzájuthatunk a befagyasztott uniós forrásokhoz.