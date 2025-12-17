Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 385,72 forintról 389,15 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 385,28 forint és 389,33 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,00 forintról 416,85 forintra ment fel, míg a dolláré 328,86 forintról 331,33 forintra nőtt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1730 dollárról 1,1746 dollárra változott.
Tájékoztatás
