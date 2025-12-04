A Roszkomnadzor szerint a Roblox "tele volt olyan "helytelen" tartalommal, amely "negatív hatással lehet a gyermekek szellemi és erkölcsi fejlődésére".

A Robloxot üzemeltető vállalat egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A Roblox, amelynek átlagos napi aktív felhasználói száma az idei harmadik negyedévben 151,5 millió volt, egyébként több országban, köztük Irakban és Törökországban is be van tiltva, mert aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a platformot gyermekek zaklatására használhatják.

A Roszkomnadzor korlátozza az olyan nyugati sajtóhoz, illetve technológiai platformokhoz való hozzáférést, amelyek szerinte az orosz törvényeket sértő tartalmakat tartalmaznak.

Tavaly a nyelvtanuló alkalmazás, a Duolingo törölte az Oroszország által "nem hagyományos szexuális kapcsolatoknak" nevezett kapcsolatokra tett utalásokat, miután a hatóság figyelmeztette.

Oroszországban a "nemzetközi LMBT-mozgalmat" két évvel ezelőtt szélsőséges szervezetté nyilvánították.