A Képviselőház által elfogadott finanszírozási törvényjavaslat hétfőn ment át a Szenátuson, szerdán pedig a Képviselőházon, Trump néhány órával később már alá is írta a törvényjavaslatot, hogy a kormányzat újra működőképes legyen, írja a cointelegraph.com.

Az egészségügyi finanszírozás volt az egyik húzópont, ami megakasztotta a törvényjavaslatot: a demokraták a támogatottság növelését szorgalmazták, míg a republikánusok a törvényjavaslat elfogadása után igyekeztek foglalkozni a kérdéssel. A törvényjavaslat aláírása után Trump elnök jelezte, hogy hajlandó lehet együttműködni a demokratákkal a kérdések rendezése érdekében.

Maga a törvényjavaslat január 30-ig lehetővé teszi a kormányzati műveletek támogatását, és több időt ad a demokratáknak és a republikánusoknak, hogy megállapodásra jussanak a 2026-ra vonatkozó szélesebb körű finanszírozási tervekről.

Mit jelent ez a kripto számára?

A kormány újranyitásával a személyzet visszatér a kriptovalutákkal foglalkozó ügynökségekhez is, például az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) és az Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottságához (CFTC). A kripto ETF-kibocsátók arra várnak, hogy az SEC jóváhagyjon számos potenciális spot kriptotőzsdén kereskedett alapkérelmet (ETF).

A Pénzügyminisztériumnak most már képes lesz arra is, hogy átvizsgálja a nyilvános visszajelzéseket a stabilcoinokra összpontosító GENIUS törvényről, amelyet október eleje és november eleje között állítottak össze.

Ennek ellenére a kriptopiacok kissé lazán reagáltak a kormányzati leállás végére, a Bitcoin árfolyama minimális mértékben változott.