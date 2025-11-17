„A Krakkóból Bristolba tartó november 11-i járat személyzete előre kérte a rendőrség segítségét, miután egy utas rendzavaróvá vált. A rendőrség a repülőgép bristoli érkezésekor eltávolította az utast” – mondta lapunknak a Ryanair az incidens kapcsán.

Ez már messze nem az első alkalom, hogy az ír fapados légitársaságnak meggyűlik a baja az ittas, rendzavaró utasokkal. 2022. szeptemberében egy rendbontó utas megzavarta a társaság Dublinból Tenerifére tartó járatát azzal, hogy egy másik utast a fedélzeten fizikailag bántalmazott. A dublini bíróság a minap ítélte el emiatt.

A Ryanair az incidensek elkerülése végett korábban kezdeményezte, hogy a repterek korlátozzák, hogy egy várakozó utas mennyi alkoholt ihat.

A Ryanair közleményében tudatta: elkötelezettek amellett, hogy minden utas és a személyzet is kényelmes és stresszmentes környezetben utazhasson, anélkül, hogy egy kis számú rendbontó utas felesleges zavarokat okozna. Leszögezték, hogy szigorú zéró toleranciát alkalmaznak az utasok helytelen viselkedésével szemben, és továbbra is intézkedéseket fognak hozni gépeiken a rendbontókkal szemben.