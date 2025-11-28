A Ryanair mindössze nyolc hónap után megszünteti törzsutas programját, miután az ügyfelek túlzottan kihasználták annak előnyeit – írja a The Guardian.

A fapados légitársaság pénteken jelentette be, hogy megszünteti a programot, amely kedvezményeket biztosított a repüléshez, például évente 12 járaton ingyenes helyfoglalást és utazási biztosítást kínált.

A társaság szerint 55 ezer utas csatlakozott a Prime hűségprogramhoz, ami 4,4 millió euró előfizetési díjat jelentett, de az ügyfelek több mint 6 millió euró értékű előnyt kaptak, ami veszteséget jelentett a társaság számára.

Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója így nyilatkozott: ez a kísérlet több pénzt emésztett fel, mint amennyit hozott.

A társaság közölte, hogy mostantól újra kaphat mindenki kedvezményeket, nemcsak a hűségprogramban résztvevők.

A Prime éves díja 79 euró volt, és a tagsági program 12 hónapos időszakra szólt.

A Ryanair közölte, hogy a Prime tagjai továbbra is élvezhetik az exkluzív ajánlatokat 2026 októberéig, de új tagok már nem regisztrálhatnak.