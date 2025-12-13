A Which? nevű brit fogyasztóvédelmi szervezet közel 1500 kézipoggyász-árat vett górcső alá a legforgalmasabb útvonalakon az EasyJet, a Wizz Air és a Ryanair járatainak esetében.

A megállapítások szerint az EasyJetnél 5,99 font, a Ryanairnél 12 font, míg a Wizz Air-nél 10 font volt a lehető legakacsonyabb áru kézipoggyász-díj a kínált szolgáltatások között, ennek ellenére mégis gyakran csak a foglalási folyamat legvégén találkoznak az utazni vágyók a poggyászdíjakkal, ami sokszor drágább, mint maga a repjegy.

Az Euronews szerint a konkrét eredmények alapján az EasyJet 520 vizsgált ár közül sem mutatta fel az elérhető legolcsóbb, 599 fontos díjat, ehelyett a legolcsóbb ajánlott poggyászdíj átlagosan 30 font volt, egy irányba.

A RyanAir-nál az elérhető 12 fontos legalacsonyabb hirdetett díj helyett az átlag hirdetett díj kb. 20,50 font volt, szintén egy irányba, a Wizz Air-nél pedig 338 járat közül mindössze kettőn volt elérhető a 10 eurós legalacsonyabb ár.

Az EasyJet úgy reagált, hogy a poggyászopciók az árak szerintük transzparensek és érthetőek az ügyfelek számára, így csak azért fizetnek, amire szükségük van, ez tartja alacsonyan a cég szerint a viteldíjakat is.

Az ír Ryanair egyenesen teljes képtelenségnek nevezte a felmérés eredményeit, mivel a minta szerinte túl kicsi a havi több mint 100 ezer járathoz képest, emellett pedig a cég elmondása szerint 40 százalékkal nőtt az utasforgalom a koronavírus-járvány óta.

A Wizz Air szerint az adatokhoz nem kapott a cég betekintést, emiatt pedig félrevezető lehet annak eredménye. Hangsúlyozták, egy kézipoggyász ingyenesen mindig felvihető a fedélzetre, egy nagyobb csomag pedig ugyan feláras, de ennek a működési rendszere átlátható és megfelel a szabályoknak.