Több mint harminc év után újra leprás megbetegedést észleltek Horvátországban – jelentette a Croatia Week.

A betegséget egy nepáli vendégmunkásnál igazolták, aki két éve él Horvátországban a családjával. A beteg antibiotikumos kezelést kapott, a vele kapcsolatba került személyeket pedig megelőző kezelésben részesítették.

A Horvát Közegészségügyi Intézet tájékoztatása szerint egy elszigetelt, külföldről behozott megbetegedéses esetről van szó, nem pedig járványról.

A horvátországi Dubrava Klinikai Kórház fertőző betegségekre szakosodott orvosa szerint sem kell a betegség terjedésétől tartani. Ehhez ugyanis hosszan tartó, szoros kontaktus szükséges, mint például a közös háztartásban élés, egy ágyban alvás, a rossz lakhatási körülmények is kockázatot jelentenek.

Az utcán és a munkahelyen biztosan nem lehet elkapni a leprát, mivel a betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával

– hangsúlyozta a szakember.

Miként az Economx is beszámolt róla, néhány napja másik szomszédunkban igazolták a betegséget. A romániai egészségügyi minisztérium csütörtök este jelezte, hogy egy fiatal ázsiai nő, aki masszőrként dolgozik egy kolozsvári SPA szépségszalonban, leprával fertőződött meg. Rajta kívül még három lepragyanúst személy kivizsgálás alatt áll. Ők is ázsiai nők, és ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Májusban Ausztriában is regisztráltak leprás megbetegedést egy hatvanéves bécsi férfinél. Azt nem lehet tudni, hol fertőződött meg, mert a munkája miatt gyakran utazott távoli országokba, trópusi helyekre.

Történelmileg a leprát a szegénységhez és a túlzsúfolt életkörülményekhez kötötték. Ez a világ egyik legrégebbi betegsége, lappangási ideje pár hónaptól akár 40 évig is terjedhet. A betegség legismertebb formája a viszonylag jóindulatú, lassú lefolyású tuberkuloid lepra, mely a bőrt és a környéki idegeket támadja meg, és van a gyors lefolyású, erősen fertőző lepromatózus lepra, amely a bőrön göböket képez (leprómák), megtámadja az idegeket és a zsigereket is. Jelenleg 2-10 évnyi kezeléssel, antibiotikumok keverékével gyógyítható. A lepra emberről emberre terjed, de ehhez kiterjedt testi kontaktusra van szükség.

Szerencsére a betegség antibiotikumokkal hatásosan kezelhető, az 1994-től 2014-ig tartó két évtized alatt világszerte 16 millió leprával fertőzött személyt gyógyítottak meg.