Az Egyesült Államok 39 százalékról 15 százalékra csökkenti a svájci termékekre kivetett importvámokat egy új keretmegállapodás értelmében, így azokat az Európai Unióból érkező árukkal azonos díjtétel terheli majd – közölte a svájci kormány pénteken.

A berni vezetés az X platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

„Svájc és az Egyesült Államok sikeresen megtalálta a megoldást: az amerikai vámok 15 százalékra csökkennek."

A közlemény köszönetet mondott Donald Trump elnöknek a konstruktív hozzáállásért, és kiemelte, hogy Guy Parmelin gazdasági miniszter csütörtöki washingtoni tárgyalása Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselővel „termékeny" volt.

A megállapodást Greer is megerősítette, hozzátéve, hogy a részleteket szintén pénteken később ismertetik.

Johann Rupert, a Richemont elnöke – aki a múlt héten svájci üzletemberek delegációjával találkozott Trumppal a Fehér Házban – a vámvitát „félreértésnek" minősítette, és optimizmusának adott hangot a gyors megoldásról. Rupert szerint

a svájci és amerikai mentalitás hasonlósága segítette a tárgyalásokat, és a 15 százalékos vám „stabilizálja a svájci gazdaságot, megakadályozva a munkahelyek elvesztését".

A svájci ipar a vámok bevezetése óta eltelt idő alatt máris megérezte a 39 százalékos vámok hatását: a Swissmem technológiai szövetség adatai szerint a szeptember végéig tartó három hónapban 14 százalékkal esett vissza az Egyesült Államokba irányuló export, míg a szerszámgépgyártók kivitele 43 százalékkal zuhant.

Svájcot megdöbbentette az amerikai vámemelés, tárgyalásos megoldást kerestek, miután 31 helyett 39 százalékos tarifát róttak ki rájuk. Az ország kiegyezett volna 15 százalékkal. Erről itt írtunk korábban >>>