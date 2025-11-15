Az Egyesült Államok 39 százalékról 15 százalékra csökkenti a svájci termékekre kivetett importvámokat egy új keretmegállapodás értelmében, így azokat az Európai Unióból érkező árukkal azonos díjtétel terheli majd – közölte a svájci kormány pénteken.

A berni vezetés az X platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

„Svájc és az Egyesült Államok sikeresen megtalálta a megoldást: az amerikai vámok 15 százalékra csökkennek."

A közlemény köszönetet mondott Donald Trump elnöknek a konstruktív hozzáállásért, és kiemelte, hogy Guy Parmelin gazdasági miniszter csütörtöki washingtoni tárgyalása Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselővel „termékeny" volt.

A megállapodást Greer is megerősítette, hozzátéve, hogy a részleteket szintén pénteken később ismertetik.

Johann Rupert, a Richemont elnöke – aki a múlt héten svájci üzletemberek delegációjával találkozott Trumppal a Fehér Házban – a vámvitát „félreértésnek" minősítette, és optimizmusának adott hangot a gyors megoldásról. Rupert szerint

a svájci és amerikai mentalitás hasonlósága segítette a tárgyalásokat, és a 15 százalékos vám „stabilizálja a svájci gazdaságot, megakadályozva a munkahelyek elvesztését".

A svájci ipar a vámok bevezetése óta eltelt idő alatt máris megérezte a 39 százalékos vámok hatását: a Swissmem technológiai szövetség adatai szerint a szeptember végéig tartó három hónapban 14 százalékkal esett vissza az Egyesült Államokba irányuló export, míg a szerszámgépgyártók kivitele 43 százalékkal zuhant.