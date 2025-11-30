Svájc, amely régóta a leggazdagabbak menedéke, vasárnap szavaz a nagy örökségekre kivetett magas adóról.

Az alpesi ország választói valószínűleg elutasítják a javaslatot, de a körülötte zajló vita megrázta az ország tehetős lakosait.

„Ha a szupergazdagokat célozzuk meg, olyanok, mint a királynők a sakktáblán. Nagyon mobilisak. Rengeteg lehetőségük van az adóik optimalizálására” – mondta egy szakértő a CNBC-nek.

Svájc régóta a leggazdagabbak menedéke. A Bilanz üzleti magazin szerint 300 leggazdagabb lakosának vagyona összesen 850 milliárd svájci frank, ami valamivel több mint 1000 milliárd dollár.

Vasárnap, november 30-án azonban a választók az urnákhoz járulnak, hogy szavazzanak az örökösödési adóról, amely felbosszantotta őket.

Az 50 millió svájci frank feletti örökség és ajándék 50 százalékos adókulcsának kivetését célzó javaslat valószínűleg elutasításra kerül. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a támogatottság mindössze 30 százalékos.

A vita közeli követői azt mondták a CNBC-nek, hogy a kezdeményezés megrázta a gazdag magánszemélyeket és a családi tulajdonban lévő vállalatokat, mióta tavaly javasolták.

A svájci milliárdos, Peter Spuhler, a Stadler Rail alapítója és tulajdonosa például azzal fenyegetőzött, hogy elhagyja az országot, ha az adó törvényerőre emelkedik. A svájci Tagesanzeiger napilapnak elmondta, hogy családja nehezen tudna fizetni egy ilyen adót, mivel vagyonuk vállalatokban van lekötve.

„Sokan, akiket érintene az ügy, beszéltek tanácsadóikkal és adójogászaikkal, akik elvégezték a szükséges papírmunkát, hogy biztosak legyenek abban, hogy az évnek ebben az időszakában készen álljanak a kiköltözésre, ha szükséges”

– mondta Stefan Legge, a svájci St. Gallen-i Egyetem munkatársa pénteken a CNBC-nek.

„Ha a szupergazdagokat célozzuk meg, olyanok, mint a királynők a sakktáblán. Nagyon mobilisak. Rengeteg lehetőségük van az adóik optimalizálására”

– tette hozzá.