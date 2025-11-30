A vasárnapi népszavazáson a svájci választók 82 százaléka elutasította azt a javaslatot, amely minden 50 millió frankot meghaladó vagyon tovább örökítése vagy ajándékozása után 50 százalékos extra adót vetett volna ki.

A kezdeményezést a baloldali Fiatal Szocialisták indították, akik az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására fordították volna a bevételeket. A tervezet nagyjából 2500 embert érintett volna az ország leggazdagabb 0,03 százalékából.

A politikai spektrum nagy része – a kormányt és a baloldalt leszámítva – hevesen tiltakozott a javaslat ellen. Az ellenzők szerint a magas adó arra ösztönözné a tehetős lakosokat, hogy külföldre költözzenek, ami végső soron többet ártana, mint használna az államkasszának.

Több milliárdos vállalkozó, köztük a Stadler Rail AG főrészvényese, Peter Spuhler is egyértelművé tette: ha életbe lép az adó, elhagyja az országot, és cége jövője is bizonytalanná válhat.

Svájc különleges pozícióban van: a világ egyik leggazdagabb országa, ahol a millió lakosra jutó milliárdosok száma többszöröse a nyugat-európai átlagnak.

A kedvező adózási rendszer és a vagyonos külföldiek számára fenntartott speciális szabályok óriási gazdasági előnyt jelentenek az országnak. Ezek a tényezők valószínűleg nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szavazók ismét az üzleti érdekeket és a gazdasági stabilitást helyezték előtérbe.

A mostani döntés beleillik a svájci közvetlen demokrácia mintázatába, ahol az állampolgárok rendszeresen utasítanak el olyan kezdeményezéseket, amelyek szigorítanák a gazdasági szabályokat vagy növelnék a vállalatokra nehezedő terheket. Az elmúlt években a választók nemet mondtak a szigorúbb kibocsátási szabályokra, a nemzeti minimálbérre és a több kötelező szabadságra is – számolt be róla a Bloomberg,

A svájci állampolgárok – akik az ország közvetlen demokráciájának szabályai értelmében évente akár négyszer is részt vehetnek népszavazásokon – ismételten az üzleti érdekek oldalára álltak. Az elmúlt években elutasították a szigorúbb kibocsátási határértékekre , a nemzeti minimálbérre és a több kötelező szabadságnapra vonatkozó intézkedéseket.