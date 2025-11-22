Svájcban folytatnak a következő napokban konzultációkat ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződés lehetséges kereteiről – jelentette be Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. A politikus szerint Kijev úgy vesz részt a tárgyalási folyamatban, hogy pontosan tisztában van saját stratégiai érdekeivel, és a mostani szakasz az elmúlt napok folyamatos egyeztetéseire épül.

Umerov hangsúlyozta, hogy a konzultációk célja a következő lépések összehangolása, miközben Ukrajna nagyra értékeli az amerikai fél aktív részvételét és készségét a konkrét tárgyalásokra.

„Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megköveteli” – írta a Facebookon.

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalássorozat ukrán delegációjának összetételéről. A hivatalosan közzétett dokumentum szerint a kilenctagú küldöttséget Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője irányítja. A delegációban helyet kapott többek között Rusztem Umerov, Kirilo Budanov katonai hírszerzési vezető, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés főnöke, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes is.