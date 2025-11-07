A Mol-csoport közzétette 2025. harmadik negyedévi pénzügyi eredményeit, a főbb számok nagyon erősek lettek, sikerült felülmúlni a várakozásokat is, de a harmadik negyedévben történtek miatt (tűzeset, vita a horvát olajszállításról) rossz híreket is közölt az olajtársaság: kénytelenek lefelé módosítani az idei évre várható profitszámokat.

Az olajcég a frissített befektetői tájékoztatóban azt is jelezte: ha a Barátság csővezetéken keresztül szállított nyersolaj mennyisége jelentősen csökkenne, a Mol fokozhatná az

Adriai-tengeri csővezeték kihasználtságát, és fedezhetné szárazföldi finomítói ellátásának mintegy 80 százalékát, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna. Megismételték, az orosz olajról való teljes leválás beruházásigénye 500 millió dollár.

Sokba került a tűzeset, nem teljesülnek az éves tervek

A Mol prezentációjából az is kiderül, hogy a százhalombattai finomítóban történt tűzeset miatt az éves kőolaj-feldolgozás volumene félmillió tonnával lesz kevesebb a tervezettnél. Így a teljes évi feldolgozott mennyiség 11,5 millió tonna körül alakul.

Ezek a fő számok a harmadik negyedévről:

Tisztított EBITDA: 330 milliárd forint

Működési eredmény: 163 milliárd forint

Nettó nyereség: 95 milliárd forint

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató így kommentálta az eredményeket:

Hozzá vagyunk szokva az izgalmakhoz, de még Mol-os mércével is eseményeben gazdag időszak van a hátunk mögött. Elég csak a kőolajpiacot érintő szankciókra, a százhalombattai tűzesetre vagy az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákra gondolni. Öröm a sok ürömben, hogy mindezen kihívások – melyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a Mol-csoportot a kijelölt útról...Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredmény elvárásunkat.

Utóbbi azt jelenti, hogy a Mol lefelé módosította profitvárakozását, a tisztított EBITDA 3 milliárd dollár körül alakulhat. Az eredeti előrejelzésben még 3 milliárd dollárt meghaladó érték szerepelt.

Így teljesítettek az üzletágak

A Kutatás-Termelés üzletág stabil eredményeket hozott viszonylag kiegyensúlyozott külső környezetben. A termelés 2025 harmadik negyedévében átlagosan 92,3 ezer hordóra csökkent, közel a 92-94 ezer hordós éves iránysáv alsó határához, elsősorban a magyarországi átmeneti leállások miatt. A rövid távú kilátások javulnak, októberben 98,4 ezer hordóra nőtt a termelés. Az iraki Kurdisztán régióban újraindult a kőolajexport Törökországba, és a szintén Irak Kurdisztán régiójában található Khor Mor létesítményben befejeződött a "KM250" gázbővítési projekt.

A Downstream teljesítmény javult a harmadik negyedévében a kedvező finomítási környezetnek köszönhetően, elsősorban azért, mert a finomítói árrések hordónként közel 6 dollárral nőttek. A feldolgozott mennyiségek szezonálisan alacsonyak voltak a harmadik negyedévre tervezett rendszeres éves karbantartás miatt, míg az értékesítési volumen változatlan maradt az előző évhez képest. Mivel a petrolkémiai környezet nem mutatott javulást, a petrolkémiai teljesítmény továbbra is a nullszaldó alatt maradt. A Dunai Finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés még folyamatban van.

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens pozitív teljesítményt nyújtott, továbbra is magas növekedési pályán maradva. Az eredményeket a stabil autózási szezon és az erős üzemanyag-értékesítés támogatta, az üzemanyag-árrés pedig erősödött a horvátországi és romániai jobb árkörnyezet miatt.

A Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások negatív teljesítményről számolt be, amelyet az év harmadik negyedévében az erős szezonalitás befolyásolt, az alacsonyabb bevételek és a kiterjedt DRS-visszaváltás miatt; valamint a másodlagos nyersanyagok értékesítése is csökkent. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer pozitív szabályozási változása, valamint a hatékonyságjavító intézkedések hatása várhatóan erősödést hoz a következő negyedévekben.

A Gas Midstream eredménye a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint következtében csökkent a tavalyi évhez képest, a nagy regionális szállítási kereslet ellenére.