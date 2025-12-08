Két okosszemüveggel igyekszik a Google 2026-ban a Meta-féle Ray-Ban szemüvegek nyomdokaiba lépni: az egyik beépített képernyővel, míg a másik hangfunkcióval rendelkezik. Azonban midkettő megkapja a Gemini AI-t.

Az első darab jövőre jelenik meg, a gyártásban a Google hardverpartnerek terén együttműködik a Samsunggal, a Warby Parkerrel, és a Gentle Monsterrel. A végleges terveket ugyanakkor a vállalatok még nem mutatták be.

A Bloomberg szerint a Google a fentieken túl több szoftveres fejlesztést is bejelentett a Samsung Galaxy XR headsethez. Köztük egy utazási módot, amelynek a segítségével kevert valóság (mixed reality) formában használhatjuk az eszközt repülőgépeket és autóban.

Az AI és a kiterjesztett valóság (AR) szemüvegek versenye egy élesebbé válik: a sort a Meta kezdte el nemrég a megfizethető okosszemüvegekkel, amelyek elkészítésében a Ray-Ban és az Oakley működik közre, emellett a Snapchatet gyártó Snap is debütál 2026-ban egy AR-szemüveggel, és az Apple is nagyjából ekkortájt tervez belépni a piacra.