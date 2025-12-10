Érdekes trend figyelhető meg a zálogházakban karácsony előtt: az ügyfelek nem hitelért folyamodnak, hanem igyekeznek kiváltani értékeiket - írta a Pénzcentrum.
A BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. szerint az átlagos üzleti évet vizsgálva az ünnepi időszakban nem nő a kölcsönügyletek száma. Ilyenkor inkább a kiváltásoké az elsődleges szerep, mivel az ügyfelek szeretnék, ha különleges tárgyaik, elsősorban ékszereik az ünnepekre otthon lennének.
- Bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba, az aranytömbök, elektronikai eszközök és műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
- Az ügyfelek gyakran befektetésként, vagy a pénzügyi nehézségek áthidalásának megbízható eszközeként tekintenek aranyékszereikre, és szinte mindent kiváltanak: mindössze néhány százalék azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül kényszerértékesítés útján térülnek meg.
- Az átlagos hitelösszeg 100 és 300 ezer forint között mozog.
A legnagyobb hazai zálogház szerint idén nőtt azoknak az ügyfeleknek a száma, akik hosszabbítják kölcsönük futamidejét; az arany világpiaci árának emelkedése pedig lehetővé tette, hogy az aranyékszerekre adható kölcsönösszeget többször is emeljék.
A fedezetként elfogadott tárgyak köre továbbra is széles: aranyékszerek, aranytömbök, ezüst, drágakövek, okoseszközök és egyes szórakoztató-elektronikai eszközök. Az idei évben világszerte - így Magyarországon is - erősödött a befektetési célú aranytömbök iránti kereslet, így ezek is egyre gyakrabban jelennek meg zálogkölcsön fedezeteként.
