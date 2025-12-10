Érdekes trend figyelhető meg a zálogházakban karácsony előtt: az ügyfelek nem hitelért folyamodnak, hanem igyekeznek kiváltani értékeiket - írta a Pénzcentrum.

A BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. szerint az átlagos üzleti évet vizsgálva az ünnepi időszakban nem nő a kölcsönügyletek száma. Ilyenkor inkább a kiváltásoké az elsődleges szerep, mivel az ügyfelek szeretnék, ha különleges tárgyaik, elsősorban ékszereik az ünnepekre otthon lennének.

Bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba, az aranytömbök, elektronikai eszközök és műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.

Az ügyfelek gyakran befektetésként, vagy a pénzügyi nehézségek áthidalásának megbízható eszközeként tekintenek aranyékszereikre, és szinte mindent kiváltanak: mindössze néhány százalék azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül kényszerértékesítés útján térülnek meg.

Az átlagos hitelösszeg 100 és 300 ezer forint között mozog.

A legnagyobb hazai zálogház szerint idén nőtt azoknak az ügyfeleknek a száma, akik hosszabbítják kölcsönük futamidejét; az arany világpiaci árának emelkedése pedig lehetővé tette, hogy az aranyékszerekre adható kölcsönösszeget többször is emeljék.

A fedezetként elfogadott tárgyak köre továbbra is széles: aranyékszerek, aranytömbök, ezüst, drágakövek, okoseszközök és egyes szórakoztató-elektronikai eszközök. Az idei évben világszerte - így Magyarországon is - erősödött a befektetési célú aranytömbök iránti kereslet, így ezek is egyre gyakrabban jelennek meg zálogkölcsön fedezeteként.