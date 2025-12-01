A 4iG megvásárolta a kézifegyver-fejlesztő Gestamen Zrt. többségi tulajdonrészét – áll a vállalat friss sajtóközleményében.

Mint sorolták:

A Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. csongrádi központú védelmi ipari vállalat, amely Gestamen Arms márkanév alatt kizárólag magyar tervezésű, NATO-kompatibilis kézifegyvereket fejleszt.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) 90 százalékos, többségi tulajdonrészt szerzett a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben (Gestamen), ezzel a gyártói tevékenység mellett belépett a kézifegyver-fejlesztési piacra és tovább bővítette weapons & ammunition üzletágát.

A Gestamen tevékenysége a tervezéstől az alkatrész-, és késztermékgyártáson át a prototípusfejlesztésig és a terepi tesztelésig lefedi a teljes kézifegyver-fejlesztési és gyártási folyamatot.

Gestamen Arms márkanév alatt 2017 óta fejleszti saját tervezésű, komplett kézifegyver-családját.

Az akvizíció tovább erősíti a 4iG SDT hazai védelmi ipari szerepét, új lehetőségeket teremt a csoporton belüli védelmi rendszerek összehangolására és együttműködésére; többek között olyan új fejlesztések elindítására, amelyek tovább bővíthetik a vállalat védelmi portfólióját.

Lezárult a tranzakció: a 4iG megvásárolta a Netfone Telecomot is

Azt is hétfőn közölték, hogy a 4iG Csoport távközlési portfólióját összefogó 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025 nyarán írt alá adásvételi szerződést a dinamikusan növekvő országos virtuális mobilszolgáltató,

a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 99 százalékának megvásárlásáról.

A tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal 2025 októberében jóváhagyta. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően az ügylet a mai napon lezárult, így a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 99 százaléka a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.

Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább bővíti ügyfélkörét és erősíti pozícióját a hazai távközlési piacon. A magyar tulajdonban lévő Netfone Telecom Kft. 400 üzletkötő partnerrel bír.

A tulajdonosváltás a Netfone Telecom Kft. ügyfeleit nem érinti, a távközlési vállalat szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában és változatlan név alatt vehetik igénybe, jelezték.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte az országos virtuális mobilszolgáltató 99 százalékos tulajdonrészét. Az akvizíció egy ügyfélközpontú és hatékonyan működő szolgáltatóval egészíti ki a 4iG Csoport távközlési portfólióját. A Netfone Telecom Kft. több mint 10 éves tapasztalata, 106 ezer ügyfele, valamint 200 viszonteladó üzlete új lehetőségeket nyit a szolgáltatások fejlesztésében.

A Netfone Telecom Kft. az elmúlt években a hazai MVNO-piac meghatározó szereplőjévé vált. Sajátmárkás SIM-kártyáival, versenyképes tarifáival és digitálisan optimalizált ügyfélkiszolgálásával, elsősorban a magánszemélyeket és kisvállalkozásokat célozza meg.

Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG Csoport a One Magyarország nagykereskedelmi szolgáltatásán keresztül biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást, szögezték le.