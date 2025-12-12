Áttöréshez vezetett a brüsszeli tárgyalássorozat a belső égésű motorok kivezetésének ügyében: az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetése megállapodott a 2035-re tervezett teljes tiltás módosításáról. A német Bild értesülései szerint valószínűleg jövő kedden jelenti be a döntést az Európai Bizottság.

A lap információi szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője éjszakába nyúló tárgyalásokon egyezett meg az új szabályozásról.

A most körvonalazódó kompromisszum szerint 2035-től nem 100, hanem 90 százalékos flottaalapú CO₂-kibocsátás-csökkentési célt írnak elő az autógyártóknak. 2040-ben pedig szintén nem lép életbe teljes tiltás. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motorok technológiai tilalma lekerül a napirendről.

Szintén mentességet kaphatnak speciális, jelenleg még nem elterjedt üzemanyagokkal hajtott autók, mint az e-üzemanyag és a fejlett bioüzemanyagok. Az autógyártók számára pozitív lehetne a szabályozás enyhítése, mivel nem lennének 2035-től rákényszerítve kizárólag az elektromos autókra.

Weber a BILD-nek úgy fogalmazott:

Továbbra is haladunk a klímasemlegesség felé, de közben biztosítjuk a technológiai semlegességet. Ez több tízezer munkahelyet véd meg Európában.

A Néppárt politikusa szerint ezzel két fontos ígéret teljesül: klímavédelem és iparvédelem egyszerre.

A döntés mögött iparági érvek is állnak. Az autógyártók régóta figyelmeztetnek: az elektromos autók továbbra is drágábbak, a töltőhálózat sok helyen elégtelen, és a 2035-ös határidő nem tükrözi a piaci realitásokat.

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse „erős jelzésnek” nevezte a fordulatot, és hangsúlyozta: ez a lépés megőrzi az európai autógyártók versenyképességét és a foglalkoztatást is.