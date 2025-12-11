Mindinkább szorul a hurok az Európai Unión a belső égésű motorok 2035-ös betiltása miatt. A Totalcar azt írja, az autógyártók sorra kérlelik a döntéshozókat, hogy enyhítsenek a szabályozáson, sőt, már a német kancellár is nyílt levelet írt az Európai Bizottság elnökének, ugyancsak változást szorgalmazva.

A jelek szerint a Ford CEO-jának, Jim Farley-nek is megjött a kedve az üzengetéshez, hiszen nemrég ő is nyílt levelet küldött az EU-nak a Financial Times-ban élesen bírálta az EU villanyautó-politikáját, gyors változást sürgetve.

Farley úgy látja, tökéletes recept a zűrzavarra, hogy az EU döntéshozói irreális szabályozásokat vezetnek be, majd pár évvel később megváltoztatják őket. Az autógyártóknak mindez rengeteg plusz költséget okoz, mivel megzavarja a „tervezési, mérnöki és beszállítói láncolat komplex körforgását”. Ennek dacára Farley mégis épp ezt kéri az EU-tól.

A Ford-vezér szerint az a fajta hozzáállás, hogy „foglald törvénybe, és akkor majd megveszik” mára megbukott, hiszen a villanyautók piaci részesedése egyelőre nem érte el az EU által kitűzött célokat.

Megoldás gyanánt Farley felvázolta: egyrészt a károsanyag-kibocsátási célokat a piaci adaptációval kell párhuzamba hozni, nem szabad rákényszeríteni az embereket arra, hogy idő előtt villanyautót vegyenek. Másrészt az autógyártóknak egy realisztikus, 10 éves tervre van szüksége.

Ez a két tényező lehetővé tenné, hogy az emberek hosszabb ideig vezessék a hibrid autóikat, ezzel kevésbé erőltetetté téve az elektromos átállást, míg az autógyártók biztos szabályozásai alapok mellett tervezhetnék a jövőt.

Farley szerint e változások híján könnyen „a 20. századi gyártás múzeumi lelete” válhat az európai autóiparból.

Fontos kiemelni, hogy a vezető alapvetően nem az elektromos autók ellen kampányol. A levele nyomán úgy tűnik, nem vitatja, hogy ebben a technológiában rejlik az autózás jövője, de az átállás sebességét szerinte törvények helyett az adaptálási kedv természetes ritmusának kell meghatároznia.