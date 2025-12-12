2025 októberében az ipari termelés volumene jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a szeptemberinél – számolt be pénteki gyorstájékoztatójában a KSH.

Idén októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott – jegyezték meg.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,5 százalékkal emelkedett.

Az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele durván, 8,5 százalékkal visszaesett,

a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten.

A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása pedig 8,6 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a tavaly októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.

A 9,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8 százalékkal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1 százalékkal mérséklődött. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6 százalék közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8 százalék közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0 százalékkal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6 százalékos visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6 százalékkal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések 1,4 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 3,3 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent.

Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0 százalékkal.