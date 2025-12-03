Csütörtök délelőtt 10 órakor Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatot tesz a Karmelitában Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, valamint Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével. A sajtónyilatkozatot követően pedig egy aláírási ceremóniára kerül sor.

A fentiek alapján szinte biztosak lehetünk benne, hogy a bérmegállapodás lesz a sajtóesemény témája. Már előzetesen kiszivárgott, hogy 2026 január elsejével a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér 7 százalékkal, bruttó 372 800 forintra emelkedhet.