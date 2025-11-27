A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának szerdai ülésén ugyan még nem született végső döntés, mi több, hírzárlatot rendeltek el, a vg.hu azonban úgy tudja: 2026. január elsejével a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér 7 százalékkal, bruttó 372 800 forintra emelkedhet.

A lap szerint ugyan pár szervezet még vonakodik, azonban az új kompromisszumos javaslat a 11, illetve 7 százalékos béremelés. Ugyanakkor a lapnak egyik oldal sem kívánta ezt az információt megerősíteni.

Mészáros Melinda a VKF szerdai ülése után a lapnak azt nyilatkozta, végleges megállapodás még nincs, egyeztetnek tovább. Szerinte már a mostani ülésen is volt esély rá, hogy hivatalosan is létrejön a megállapodás, ezzel szemben a megfogalmazott javaslatot visszaviszik a felek a tagszervezetekhez, és rövidesen döntenek róla.

A Liga vezetője azt nyilatkozta, bízik benne, hogy a javaslatot mindenki pozitívan fogadja, és a jövő héten már körvonalazódhat a konkrét szövegezés.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a munkáltatók 10 százalékos minimálbér és 7 százalékos garantált bérminimum-emelést javasoltak, azonban a munkavállalói oldal ezt főleg a minimálbér esetében szeretné feltornázni. A szakmunkás-bérminimum esetében viszont ez lényegében esélytelen, mivel az sokkal jobban függ a piaci folyamatoktól.