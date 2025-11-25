Egy adott település vezetése és a helyi szociális politika dönthet arról, hogy jár-e támogatás, és mekkora összegű. A megyei jogú városokon át, de a fővárosban kerületenként, valamint községenként is változhat a támogatás összege.

A 24.hu gyűjtése szerint a karácsonyi nagybevásárlás megkönnyítése céljából az előző évekhez hasonlóan idén is kapnak élelmiszer-utalványt a XIII. Kerületi Önkormányzattól a kerület lakói közül azok, akik öregségi nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók.

Ennek feltétele, hogy az igénylőnek a kerületben bejelentett lakcíme legyen és életvitelszerűen éljen ott, valamint partnerkártyával kell rendelkeznie. Az utalvány értéke 8 ezer forint.

A XV. kerületben azok a bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen is ott élő személyek jogosultak támogatásra, akik öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, özvegyi nyugdíjban vagy rokkantsági járadékban részesülnek, valamint havi összes jövedelmük nem haladja meg a 230 ezer forintot. A támogatás összege a jövedelmi sávok alapján 10 és 25 ezer forint között mozog, kérelmezni a helyhatóság honlapján november 30-ig lehet.

Egyszeri, 30 ezer forintos támogatásban részesülhetnek Erzsébetváros lakói, amennyiben 2025. május 15. napján már betöltötték a 65. életévüket, nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek és jövedelmük nem haladja meg a 163.875 forintot. Ugyanakkor méltányossági alapon azok is megkaphatják, akik például három vagy több gyermeket nevelnek, és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 163.875 forintot. Az I. kerületben a rászorulók és a 80. életévét betöltött polgárok kaphatnak 15 ezer forintos támogatást.

Miskolcon a Magyar Államkincstár adatai alapján 16 ezer forintos támogatást kapnak azok a nyugdíjasok jogosultak, akik havi 285 ezer forintot meg nem haladó nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, betöltötték a 60. életévüket, rendelkeznek miskolci lakóhellyel és a nyilvántartás szerinti levelezési vagy folyósítási címük is Miskolcon van.

Tatabányán a 70 év felettiek kapnak egyszeri 10 ezer forintos támogatást.

Rétság a legbőkezűbb település, itt minden háztartás egyszeri, 40 ezer forintos karácsonyi támogatásban részesülhet.