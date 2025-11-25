A nyugdíj összegének kiszámításakor, a jogosultsági idő megállapításakor figyelembe veszik a beteg hozzátartozó ápolása után járó díjakat is – hívja fel a figyelmet összeállításában az Adó Online.

Ilyenkor ugyanis a kereső tevékenységből származó jövedelem helyébe szociális ellátásként az ápolási díj lép.

A vonatkozó jogszabályok értelmében „az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás”. Az olyan nagykorú hozzátartozó jogosult rá, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg tizennyolc év alatti személy gondozását végzi.

Ilyen helyzetben az ápolást végző személynek fizetés nélküli szabadság jár az ápolás idejére, de maximum 2 évre. Ráadásul mivel az ápolási díj után kell fizetni nyugdíjjárulékot, így ez beleszámolandó ez szolgálati időbe.

Ha pedig szülő gondoskodik önellátásra képtelen, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekéről, akkor gyermekek otthongondozási díját igényelheti. Ez a bevétel is nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. Persze csak akkor veszik figyelembe ezeket nyugdíj kiszámításakor, ha az az igénylőre nézve kedvező.

Bizonyos esetekben ugyanakkor lehetőség van tartós ápolást végzők időskori támogatására. Erre az a szülő jogosult, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították; és az öregségi nyugdíj megállapításának napját megelőzően összeszámítva legalább húsz éven át saját háztartásában ápolta gyermekét; és az ápolás ideje alatt alatt legfeljebb napi négy órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet. A tartós ápolást végzők időskori támogatása havonta ötvenezer forintot tesz ki.

Szintén nem árt szem előtt tartani, hogy az ápolást végző személy évi öt nap gondozási szabadságra jogosult.