A KSH kedden tette közzé a decemberi, illetve a decemberi mellett a 2025-ös éves inflációs adatot, utóbbi a Prémium Állampapír tulajdonosok számára is jelentőséggel bír. 2025-ben 4,4 százalék volt az átlagos infláció, így idén ehhez igazítják majd az új PMÁP-kamatokat.

Jelenleg egy sorozat kapható a PMÁP-okból (2035/I2), a kötvény május 23-ig még az induló 6 százalékos kamattal pörög, utána vált inflációkövetésre. Mivel ez a sorozat csak 0,1 százalékpont prémiumot kínál, május 23-tól egy éven keresztül a kötvény 4,5 százalékkal kamatozik (a megelőző évi átlagos infláció: 4,4 százalék + kamatprémium), vagyis 1,5 százalékponttal esni fog a kamat, ami már elég lehet ahhoz, hogy jelentősebb mennyiségben adjanak el a kötvényből, vagy cseréljék másra a befektetők. Mindez aligha okoz különösebb fejfájást, hiszen a sorozatból még 4 milliárd forintnyit sem tartanak a magyarok.

Az új 4 és fél százalékos kamat azt jelenti, hogy ennél bármelyik, a piacon elérhető magyar állampapír jobb választás, még a kincstári takarékjegyek is többet fialnak (5,5-6 százalék).

A korábban kibocsátott PMÁP-papírokban persze sokkal több pénz pihen, a december végi adatok szerint összesen 3706 milliárd forint. Itt sorozatonként eltérő, hogyan alakul majd az új kamat: a különféle kibocsátásoknál eltérő prémiumot határozott meg az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), ez jellemzően 0,1 százalékponttól indul, a leggálánsabb pedig 1,5 százalékpont.

A legmagasabb kamatozású PMÁP kötvény 5,9 százalékra vált, a legszerényebb pedig 4,5 százalékot hoz majd a tulajdonosoknak. A kamatfordulók időpontja is eltérő, van ahol már februárban megtörténik a váltás, más esetben csak az év közepén.

A legfrissebb ÁKK-adatok szerint az év második hetében szokás szerint a Fix Állampapírból vásároltak a legtöbbet a lakossági megtakarítók. Az évi 7 százalék feletti hozamot ígérő kötvényből 46,4 milliárdnyi kelt el, ezt közel 22 milliárdos értékesítéssel a Magyar Állampapír Plusz követte. A múlt héten ezáltal megtörtént a trónfosztás, már közel 30 milliárd forinttal nagyobb a FixMÁP állomány, mint a PMÁP (3710 milliárd forint).

