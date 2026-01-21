Január 26-tól új állampapír forgalmazását jelentette be az Államadósság Kezelő Központ. Euróban jegyezhető államkötvényről van szó, amely a 2029/U nevet kapta. A meghirdetett keret 250 millió euró.
A kamatozás az euróövezeti bankközi kamatlábhoz (3 hónapos EURIBOR) kötött. Ez azonban csak április 25-től érvényes, addig előre rögzített, 2,027 százalék éves kamatot hoznak a kötvények. A lejárat 2029.
Jelenleg egy eurós sorozatot érhetnek el a lakossági befektetők, annak kamata évi 2,048 százalék, szintén háromhavonta változó kamatlábbal.
Az eurós állampapírok a viszonylag alacsony kamatozás mellett is népszerűek. A jelenleg forgalmazott értékpapírból eddig 142 millió eurónyit halmoztak fel a magyarok.
