Nagy érdeklődés kíséri az OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) közös véradókampányát. A 2025 őszén indult kezdeményezéshez eddig több mint ezer pénztártag regisztrált, közülük mintegy 500 véradó már meg is kapta a véradásért járó jóváírást, összesen több mint kétmillió forint értékben.

Az aktív részvétel miatt az OTP Egészségpénztár úgy döntött, hogy 2026. június 30-ig új kampányt indít és a továbbiakban is jár a jóváírás az idei véradását igazoló első 1 500 pénztártag számára.

A „Te másokért adsz, mi pedig érted! A véradás összeköt” szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja, hogy az egyéni öngondoskodás mellett a közösség jóllétéhez való hozzájárulás fontosságára is felhívja a figyelmet. Az OTP Egészségpénztár pénzbeli jóváírással ismeri el azokat a tagjait, akik az Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett véradásokon vesznek részt.

Ajándékpénz:

3 ezer forint jóváírás OTP Egészségpénztári számlára – az 1. véradás esetén;

7 ezer forint jóváírás OTP Egészségpénztári számládra – a 2. véradás esetén;





Hiszünk abban, hogy minden egyes véradás számít, és minden résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a segítség időben eljusson oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Egészségpénztárként felelősségünknek érezzük, hogy támogassuk és megbecsüljük a véradókat, ezért szeretnénk minél több tagunkat arra bátorítani, hogy csatlakozzon ehhez az életmentő kezdeményezéshez – mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

Fontosak számunkra azok az együttműködések, amelyek elismerik a véradók önzetlen, nélkülözhetetlen szerepét, hiszen a biztonságos vérellátás alapja a rendszeres és elkötelezett véradói közösség. A véradás ügye akkor lehet igazán sikeres, ha a társadalom minden szereplője közösen vállal részt benne. Hálásak vagyunk az OTP Egészségpénztár a véradóknak nyújtott támogatásáért – tette hozzá az akcióval kapcsolatban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

Meghosszabbított kampány

A 2026-ban a tavalyihoz képest 500 fővel több, összesen 1 500 OTP Egészségpénztári tag jogosult a véradásért járó jóváírásra. A kampány 2026. január 1. és június 30. között zajlik, és továbbra is az elsőként regisztráló és a feltételeket teljesítő pénztártagok részesülhetnek az elismerésben.

A plusz jóváírás a pénztári számlára érkezik, és később szabadon felhasználható egészségügyi szolgáltatásokra, illetve számos egészségmegőrzést támogató termékekre.