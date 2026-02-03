A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) kell kérniük nyilvántartásba vételüket, a pártok és az országos nemzetiségi önkormányzatok február 3-tól tehetik ezt meg.
A pártok közös jelöltet és országos listát is állíthatnak, ugyanakkor jelölőszervezetként külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat - írta az MTI.
Az NVB bejelentéstől számított négy napon belül dönt a nyilvántartásba vételről. A döntést megelőzően ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Ha a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek, a választási bizottság visszautasítja a kérelmet.
A jogerősen nyilvántartásba vett párt, mint jelölőszervezet
- ajánlóívet igényelhet,
- ajánlást gyűjthet,
- jelöltet, listát állíthat,
- jelöltjének, listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat,
- választási kampányt folytathat.
Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.
A következő fontos dátum február 4., amikor a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdi a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat értesítését a névjegyzékbe vételről. Az értesítőt a választópolgárok lakcímére küldik meg február 20-ig.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra, április 12-re írta ki az országgyűlési választások időpontját.
