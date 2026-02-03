A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) kell kérniük nyilvántartásba vételüket, a pártok és az országos nemzetiségi önkormányzatok február 3-tól tehetik ezt meg.

A pártok közös jelöltet és országos listát is állíthatnak, ugyanakkor jelölőszervezetként külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat - írta az MTI.

Az NVB bejelentéstől számított négy napon belül dönt a nyilvántartásba vételről. A döntést megelőzően ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Ha a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek, a választási bizottság visszautasítja a kérelmet.

A jogerősen nyilvántartásba vett párt, mint jelölőszervezet

ajánlóívet igényelhet,

ajánlást gyűjthet,

jelöltet, listát állíthat,

jelöltjének, listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat,

választási kampányt folytathat.

Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.

A következő fontos dátum február 4., amikor a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdi a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat értesítését a névjegyzékbe vételről. Az értesítőt a választópolgárok lakcímére küldik meg február 20-ig.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra, április 12-re írta ki az országgyűlési választások időpontját.