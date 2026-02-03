Az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal. A 33-as km-nél, Gyál térségében egy sávon megy a forgalom. A torlódás meghaladja a 7 km-t – írta az Útinform.

65-ös főúton, a Hőgyész és Kéty közötti szakaszon, egy személygépjármű árokba hajtott. A 19-es km-nél a forgalom félpályán halad.

Erősödik a forgalom 

  • az M3-as autópályán, az M0-s autóúttól befelé,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól a városközpont irányába,
  • a 31-es főúton Maglódtól az M0-s autóút felé,
  • valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-s autóúti csomópont előtt.