Kongresszust tartott hétvégén a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ). Az érdekvédők 18 pontban foglalták össze, miket követelnek a 2026-ban megválasztott következő kormánytól.

A PSZ a zárónyilatkozatában azt írta:

A magyar társadalom jövője az oktatási intézményekben dől el. Ha az iskola szabadságra, felelősségre, önálló gondolkodásra nevel és tanít, akkor biztos lábakon álló demokratikus és versenyképes országban hisznek az oktatásért felelős politikusok. Az az iskola, amely félelemre, engedelmességre nevel, felelős állampolgárok helyett alattvalókat teremt, akik nem képesek a globális világ kihívásaira válaszolni – ha Magyarország ezen az úton halad Európa perifériájára sodródik.

Többek között a PSZ azt követeli a következő kormánytól, hogy legyen egy önálló oktatási minisztérium, a státusztörvény és a szakképzési törvény helyett alakítsanak ki minden oktatásban dolgozóra vonatkozóan egységes törvényi szabályozást és bérezést.

Követelik a köznevelési foglalkoztatottakra vonatkozó, sztrájkról szóló jogszabály visszavonását. Új bértáblát kérnek a pedagógusoknak, a gyermekvédelemben dolgozó nem pedagógusoknak is. Az általános és középiskolákban heti 22 óra legyen a tanítással lekötött munkaidő, míg óvodákban heti 28 óra a közvetlenül gyerekekkel való foglalkozással lekötött munkaidő. Meg kell újítani az óvodapedagógus, tanító és tanárképzést.

A bürokratikus központosítást váltsa fel a decentralizáció és valósuljon meg a helyi/intézményi autonómia. Lehessenek iskolafenntartók az önkormányzatok is, amennyiben igényt tartanak az intézményre. A Nemzeti Alaptantervet felül kell vizsgálni. Csökkenteni kell a diákok kötelező óraszámát, kapjon nagyobb hangsúlyt az idegennyelv oktatás. Meg kell teremteni a mesterséges intelligencia oktatásban történő alkalmazásának jogi hátterét. Legyen a tankötelezettség ismét 18 éves kor. Meg kell újítani a középfokú szakmunkásképzést. Valamint a demográfiai változások oktatásra gyakorolt várható hatása indokolttá teszi az iskolaszerkezet újragondolását is.