A kulturális és innovációs miniszter szerdán a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum.
A tárcavezető közölte: novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a képzésre, és még idén ősszel 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni. A lépést Hankó Balázs azzal indokolta, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg – írja az MTI.
Mint fogalmazott, a cél, hogy a fiatalok legyenek felvértezve a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán.
Iránytű a magyar gazdasági sikerekhez a 2030-as MI-stratégiaPalkovics László kormánybiztos szerint Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával immár egyértelmű cél, hogy az MI-megoldások ne csak a nagyvállalatok privilégiumai legyenek, hanem a kkv-szektor versenyképességéhez is nagy mértékben hozzájáruljanak, de legalább ilyen fontos 2030-ig az MI-tudatos társadalom kialakítása is. Rigó Csaba Balázs GVH-elnök üdvözölte, hogy a szeptemberben elfogadott, frissített stratégia több pontja összhangban áll a hatóság piackutatásának eredményeivel. Pikéthy Árpád (IBM) szerint nincs alternatívája az etikus MI-nek, Urbán Zsolt (ICT Global) pedig a végrehajtás-orientált keretrendszer jelentőségéről beszélt.
