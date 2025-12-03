A kulturális és innovációs miniszter szerdán a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum.

A tárcavezető közölte: novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a képzésre, és még idén ősszel 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni. A lépést Hankó Balázs azzal indokolta, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg – írja az MTI.

Mint fogalmazott, a cél, hogy a fiatalok legyenek felvértezve a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán.