Kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank, az elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy a jegybank 6,5 százalékon tartja az irányadó rátát. Délelőtt a forint piacán a szokottnál kicsit nagyobb a volatilitás, az euró jegyzése rövid idő alatt végigszánkázott a 384-385 forint közti tartományon.

Az Equilor szerint a jegybank várhatóan változatlanul hagyja előretekintő iránymutatását is. "A központi bank továbbra is hangsúlyozhatja a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásának és az inflációs várakozások mérséklésének fontosságát. Tekintettel arra, hogy a jegybank továbbra is elkötelezett a szigorú monetáris kondíciók mellett, az első kamatvágásra csak jövő év első negyedévének végén számítunk” – írta reggel az Equilor.

Szokásos módon, Varga Mihály elnök sajtótájékoztatót is tart a döntés közzététele után. Itt a monetáris politikával kapcsolatos kérdések mellett a magyar-amerikai pénzügyi védőpajzsról, az árréssapka meghosszabbításáról (és ennek inflációra gyakorolt hatásáról) is kérdezhetik az MNB elnökét.

A Raiffeisen Bank elemzésében kitért rá, hogy a délutáni hazai kamatdöntés valószínűleg az eddigi következetes kommunikációt igyekszik majd megerősíteni, noha lassan a piac azzal is számol, hogy a Monetáris Tanács véleménye esetleg enyhül a fokozatos felértékelődés mellett, de legalábbis egyre nagyobb az esélye annak, hogy ebbe az irányba tehet utalást. A piac és az elemzők többsége még mindig inkább csak 2026 második felétől vár további kamatvágást, a forint jelenlegi lendülete pedig leginkább ezt az ebből fakadó rendkívül vonzó kamatelőnyt testesíti meg, így ennek bármely mértékű ennél közelebbi, gyorsabb, ütemesebb lefaragása nyilván rendkívül érzékeny téma.

Az ING Bank szakértői szerint most az a lényeg, reagál-e a monetáris politika irányítója a jelentősen megváltozott fiskális környezetre: megemelt hiánycél, adóváltozások. Elemzőjük szerint a devizapiac érti a kormány üzenetét (a védőpajzs intézkedés azt jelenti, hogy a kabinet nem szeretne gyengébb árfolyamot látni) emiatt az ING-nél nem is számítanak a közeljövőben 386 forint fölé emelkedő euróárfolyamra. A további erősödéshez viszont szükség lenne egy erős kommunikációs üzenetre kedden az MNB-től.