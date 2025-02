A kiskereskedelmi láncok eddig sem rajongtak az ötletért: a Spar például kifogásolta az árstopot, amivel a termékek egy részét akár olcsóbban is kellett eladniuk, mint amennyiért beszerezték azokat. A közelmúltban nekik igazat adva az Európai Bíróság kimondta , a magyar árstop ellentétes az európai uniós joggal és sérti a szabad versenyt. A testület ugyanis még ősszel hozta meg ítéletét a magyar állammal szemben, miután a boltlánc pert indított a hivatalos indokként felhozott infláció elleni küzdelemhez is aránytalanul szigorú lépés miatt. A GVH elnöke ugyanakkor az ársapkákról úgy vélekedik, azok bevezetése helyes döntés volt a válság idején. Az adok-kapokban kitüntetett helyen szerepelt a kiskereskedelmi szereplőkre kivetett magas különadó is, s egy ponton Svájcba menekítette magyarországi vagyona egy részét az osztrák tulajdonú üzletlánc.