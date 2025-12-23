December 24-én, 25-én és 26-án a Népligetben tartja hagyományos Karácsonyi Szeretetlakomáját a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége. A jótékonysági ételosztás célja, hogy három nap alatt mintegy tízezer embernek biztosítsanak meleg ételt és élelmiszercsomagot - mondta el Szilaj Péterné szóvivő.

A szervezet az adventi időszakban már több mint egy tucat helyszínen osztott ételt országszerte, városokban és kisebb településeken egyaránt. A karácsonyi rendezvény azonban kiemelt jelentőségű. „Nem csak karácsonykor segítünk, az év többi munkanapján is folyamatos az ételosztás, de ilyenkor az a célunk, hogy mindenkinek egy kicsit szebbé tegyük az ünnepet” - fogalmazott a szóvivő.

Az ételosztás mindhárom napon 11 órakor kezdődik, ugyanakkor a sorszámozott karszalagokat, amelyek az ajándékcsomagra jogosítanak, már reggel 8 órától kiosztják.

A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy ne érkezzenek túl korán. 8 óra után érdemes sorba állni, majd a kezdésig meleg helyen várakozni.

A helyszínen frissen főtt, forró meleg ételt kínálnak, emellett élelmiszercsomagokat is kiosztanak. A csomagok 15-17 gondosan összeválogatott tartós élelmiszert tartalmaznak, amelyek a mindennapi főzéshez szükségesek, de a gyermekes családokra is gondolnak, ugyanis számukra meglepetések is kerülnek a csomagokba.

A sorban állók összetétele évről évre változik. Szilaj Péterné szerint egyre több család és feltűnően sok nyugdíjas érkezik.

„Sokan vannak olyan idős emberek, akiknek van lakhatásuk, de fűtetlen lakásban élnek, vagy a nyugdíjuk nagy része a rezsire és a gyógyszerekre megy el. Az élelmiszeren tudnak csak spórolni” - mondta el az Infostartnak.

A szóvivő arról is beszélt, hogy egyre többen szeretnének adományozni, ráadásul egyre nagyobb összeggel támogatják az ételosztást. A krisna hívők az adventi időszakban bevásárlóközpontokban, parkolókban és köztereken is gyűjtöttek adományokat, emellett szupermarketekben lakossági élelmiszergyűjtő akciókat is szerveztek.

Az esemény mellé idén is több közismert személy állt. A vendégek között lesz Fischer Iván karmester, aki évek óta rendszeres támogatója a rendezvénynek, továbbá Vitályos Eszter és Karácsony Gergely is csatlakozik a programhoz. Részt vesz a Szeretetlakomán Geszler Dorottya, valamint Hodász András is, mellettük pedig számos önkéntes segíti a lebonyolítást.