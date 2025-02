A kiskerláncokat már raportra hívta Nagy Márton – felkészülnek a szolgáltatók?

Januárban tovább gyorsult az élelmiszerárak emelkedése, a nemzetgazdasági miniszter pedig már tárgyalt is az érintettekkel arról, hogy ez így nincs rendjén. Felmerül a kérdés, hogy a kormány hasonlóan határozottan jár-e majd el a szolgáltatók esetében is – ugyanis a hasonló súlyú kategóriában még az élelmiszereknél is jobban elszálltak az árak.